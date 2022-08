Pesaro, in 30mila per la notte delle candele

PESARO – La notte delle candele ha portato sul litorale pesarese oltre 30 mila persone. Tutti vestiti di bianco, più di 20mila candele, 20 quintali di fiammelle, 80 stabilimenti coinvolti, 7 chilometri di litorale. Sono questi i numeri della ottava edizione di Candele sotto le Stelle, la notte più glamour e magica dell’estate, che, mercoledì 10 agosto, ha illuminato la Riviera del San Bartolo, da Pesaro a Gabicce Mare passando per Gradara.

In piazzale della Libertà è stata realizzata con le candele la scritta dedicata a Pesaro Capitale della cultura 2024. Il vento sembrava poter creare problemi, ma poi il tempo è stato clemente e tutto è andato per il meglio.

La notte delle candele

«Una serata magica, che caratterizza l’estate pesarese da tanti anni – ha detto il sindaco Matteo Ricci a margine dell’evento – Tantissima gente, 30-40mila persone, che hanno partecipato a una serata semplice, in cui la magia delle candele si mescola alla musica e alle iniziative organizzate nelle spiagge e nel lungomare anche dai privati, che ringraziamo insieme ai volontari della Pro loco di Candelara per il grande lavoro di preparazione. Una festa per tutti, identitaria. Nei prossimi anni vogliamo fare di più per rendere questa serata, una delle chicche della Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura».