Pesaro, dal 27 giugno al 1 agosto ecco baby baia: ogni martedì spettacoli ed eventi per i più piccoli

Associazione dei commercianti, Confesercenti e Comune insieme per organizzare gli eventi in piazzale Europa

PESARO – Parte la nuova edizione di “Baby Baia. Un’estate di sorrisi e magia a Baia Flaminia”, la rassegna di eventi, spettacoli e laboratori per bambini a ingresso gratuito che si svolgerà dal 27 giugno al 1 agosto in piazza Europa (tutti i martedì dalle ore 19).

Truccabimbi, laboratori, pesca, mercatini, esibizioni e prove società sportive, mostre, fattorie didattiche e spettacoli.



Ad organizzare l’iniziativa la nuova associazione dei commercianti di Baia Flaminia composta da oltre il 90% degli

operatori della zona che hanno capito l’importanza del lavoro di squadra per la promozione e l’accoglienza nei confronti dei turisti e dei cittadini e si sono uniti in una realtà che si propone di valorizzare con eventi e iniziative uno degli angoli più belli e suggestivi di Pesaro. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Pesaro. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci, il presidente di quartiere Stefano Poderi, Ilaria e Giacomo Bartolucci di We Bike Marche che ha contribuito all’organizzazione dell’evento.

Le serate di Baby Baia, una tradizione ormai per la città, attendono i bambini e le loro famiglie con spettacoli, baby dance, artisti di strada, teatro dei ragazzi, bottega del trucco e laboratori per bambini.

«Abbiamo ripreso un brand fondamentale per la Baia Flaminia – spiega Davide Ippaso responsabile sindacale Confesercenti Pesaro Urbino – una manifestazione di successo legata al mondo dei bambini e delle famiglie. E’ proprio questo il target che cerchiamo di attrarre in uno dei luoghi più belli della nostra città. Crediamo che la Baia abbia tutte le caratteristiche per un mondo cha ama stare bene e farsi coccolare da un luogo gradevole dove puoi trovare operatori diversi che possono soddisfare qualsiasi richiesta culinaria».



«Dopo un anno – aggiunge Goffredo Ferri Presidente Associazione Commercianti Baia Flaminia – siamo riusciti ad

associare praticamente quasi tutti gli operatori della Baia. Un successo straordinario che abbiamo raggiunto e perseguito nell’intento di far capire che solo facendo sistema e remando tutti verso la stessa direzione saremo in grado di rendere questo luogo ancora più magico e accogliente. L’essere uniti, nel massimo rispetto reciproco, ci rende forti e pronti a impegnarci affinchè la Baia sia una delle scelte fondamentali per godersi al meglio le proprie serate estive (per adesso..ma abbiamo in serbo anche qualche novità nelle altre stagioni) da parte dei pesaresi e dei tanti turisti che decidono di venire nella nostra città a rilassarsi e ad ammirare un luogo dove ogni sera il tramonto regala momenti indimenticabili».