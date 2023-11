Pesaro, 21enne finisce con l’auto in un dirupo: in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette

Il tratto dove si è consumato il sinistro è tristemente famoso per la sua pericolosità: appena poche settimane fa è costato la vita al 43enne Giuseppe Marcheggiani, volato in una scarpata mentre percorreva il tratto in moto

PESARO – Si trova ancora in osservazione all’ ospedale regionale di Torrette la 21enne rimasta vittima di un grave incidente nel pomeriggio del 7 novembre sulla strada dei Colli a Trebbiantico: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione ma, vista la dinamica del sinistro, la giovane era stata trasferita con l’elisoccorso al nosocomio regionale in codice rosso.

La giovane era al volante della sua Peugeot 206 quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura finendo in un dirupo adiacente alla carreggiata: un salto di circa 5 metri nel vuoto durante il quale l’auto è rimasta incastrata nella fitta vegetazione che, fortunatamente, ha attutito l’urto.

Sul posto sono presto giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno estratto la ragazza dal rottame ed affidata alle cure dei sanitari che hanno optato per l’intervento dell’eliambulanza. Il tratto dove si è consumato il sinistro è tristemente famoso per la sua pericolosità: appena poche settimane fa è costato la vita al 43enne Giuseppe Marcheggiani, volato in una scarpata mentre percorreva il tratto in sella alla sua moto.