Pesaro, si sveglia e trova i ladri in camera: 20enne tenuto in ostaggio dai rapinatori

Un risveglio da incubo per il giovane: due banditi lo hanno tenuto sotto scacco per tutte le fasi del furto. Poi se ne sono andati su una grossa auto: indagano i carabinieri

PESARO – Si sveglia e si trova i ladri in camera da letto. È la terribile disavventura capitata a un ragazzo di 20 anni residente in Strada della Romagna in una villetta bifamiliare.

Intorno alle 10:30 di ieri, 29 luglio, due malviventi hanno fatto irruzione dopo aver forzato una portafinestra dell’appartamento al piano terra e sono entrati. Hanno iniziato a mettere tutto a soqquadro per cercare denaro contante o oggetti di valore.

In camera, il ragazzo era a letto e si è svegliato di soprassalto per i rumori. Neanche il tempo di realizzare cosa potesse essere che si è ritrovato i due malviventi nella sua stanza. Un incubo. I due erano vestiti di scuro, con il volto semicoperto da cappucci. «Ti conviene stare calmo e non fare nulla, altrimenti sono guai per te». Avevano un accento dell’Est Europa.

Uno dei due lo ha preso in consegna e lo ha portato in un’altra stanza. Lo ha tenuto d’occhio per tutto il tempo. Minuti interminabili di angoscia e paura. L’altro bandito ha trovato dei monili d’oro per un valore di qualche centinaio di euro.

Uno dei due si è spostato nell’appartamento al piano di sopra, di un operaio di 35 anni. Qui ha messo tutto sotto sopra finchè ha trovato una cassaforte. E’ stata aperta sul posto, ma all’interno non c’era nulla di valore che potesse interessare ai malviventi, così se ne sono andati senza nulla.



Il 20enne ha mantenuto la calma, nonostante la pericolosità del momento. Così i banditi se sono andati senza far nulla di male al ragazzo.

Appena usciti, il 20enne ha visto che sono saliti su un’auto di grossa cilindrata e sono scappati. Immediata la chiamata d’allarme ai carabinieri e al padre.

Sul posto i militari hanno cercato di ricostruire le fasi della rapina e cercare elementi utili per poter rintracciare i responsabili.