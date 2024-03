Pesaro 2024 alla scoperta di Gabicce, al via la settimana della nuova ‘capitale al quadrato’

GABICCE – Dal 25 al 31 marzo è il Comune di Gabicce Mare il nuovo protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ‘50×50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro -Credito Cooperativo. Il programma si intitola ‘Festival degli Sguardi’ ed è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Presenti anche gli immancabili appuntamenti di Cosa c’è DOP.

A QUESTO LINK GLI EVENTI DAL 25 AL 31 MARZO NEL DETTAGLIO

Alla conferenza stampa erano presenti Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Silvano Straccini direttore generale di Pesaro 2024, Micaela Vitri consigliera regionale, Domenico Pascuzzi sindaco di Gabicce Mare.

Ha aperto Silvano Straccini sottolineando come le linee di azione di Pesaro Capitale siano state perfettamente recepite in un calendario che rispetta le tradizioni e gli eventi di Gabicce e con un segno grafico estremamente riconoscibile.



«Ricordo che i riflettori da capitale non si spengono con la settimana ma sono una vetrina che continua durante tutto l’anno. Ancor di più in questo caso visto che i confini tra Pesaro e Gabicce sono quasi impercettibili e c’è una sorta di continuità geografica segnata dal Parco San Bartolo. Dunque, un unico respiro per una coesione territoriale che il progetto ‘50×50 Capitali al quadrato’ rappresenta al meglio».

Continua Micaela Vitri: «Ovviamente il sostegno della Regione era doveroso e ci rendiamo conto in queste occasioni quanto sia prezioso il programma che ha messo insieme Pesaro 2024, l’unica città Capitale della Cultura che ha realizzato un progetto del genere che coinvolge tutti i Comuni della sua provincia, nessuno in Italia lo aveva fatto. E il calendario di Gabicce ha centrato perfettamente il tema di Pesaro 2024 ‘La natura della cultura’».

«E’ grande motivo di prestigio per Gabicce Mare – così Domenico Pascuzzi – poter essere Capitale italiana della cultura per una settimana insieme a Pesaro e ringrazio il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini per avere avuto questa visione diffusa che evidenzia le eccellenze del territorio. Il Comune di Gabicce Mare ha deciso di presentarsi a questo appuntamento eccezionale come Riviera del San Bartolo insieme al Comune di Gradara e al Comune di Pesaro elaborando un programma ad hoc di elevata qualità che abbiamo deciso di chiamare “Festival degli Sguardi” per raccontare i paesaggi reali, possibili e multimediali tramite la dimensione privilegiata della prospettiva visiva. Toccherà al Comune di Gabicce Mare inaugurare il Festival nella settimana di Pasqua dal 25 al 31 marzo che vedrà come luogo privilegiato il Mississippi. Sarà una settimana ricca di eventi sia all’interno del Mississippi che nel resto della città. Ringrazio tutto il tessuto associativo gabiccese e gli operatori turistici ed economici per il loro coinvolgimento e per aver colto con vero interesse questa opportunità che ci è stata offerta».

Le conclusioni a Daniele Vimini: «Ringrazio Gabicce perché quella che ci attende è davvero una settimana veramente importante per le tematiche varie e ricche, che vede sullo sfondo il brand Riviera del San Bartolo, progetto comune frutto del lavoro congiunto di Pesaro, Gabicce e Gradara con tante iniziative condivise. Il programma ricco interpreta molto bene le tematiche della Capitale e coinvolge molti artisti e le associazioni in quella che è di fatto la settimana che si conclude con la Pasqua, dunque di passaggio ‘ufficiale’ verso la bella stagione».

