Pesaro 2024, dal CaterCapodanno alla Sfera della vita, il mega Rof e Arnaldo Pomodoro: 1000 eventi per il territorio

PESARO – Pesaro Capitale della Cultura del 2024: 1000 eventi a partire dal 31 dicembre.

Il CaterCapodanno targato Rai Radio2; la cerimonia popolare di inaugurazione con il presidente Mattarella il 20 gennaio 2024 alla VitriFrigo Arena, con la festa no-stop dedicata a tutte le generazioni; “Ritornano le Lucciole” il progetto “Spark” al Parco Miralfiore per vivere lo stupore della natura; la maxi “Sfera della vita” tecnologica installata in piazza del Popolo, simbolo e racconto della Capitale Italiana della Cultura.

Pesaro 2024 cala i suoi primi assi in occasione degli Stati Generali del Turismo, nella sede di Alpitour World. Il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini annunciano i primi eventi in calendario, di quello che hanno definito «l’anno straordinario che ci vedrà protagonisti in Italia e nel Mondo come Capitale della cultura».

Ricci ha lanciato un appello per completare il budget. Poi è entrato nel vivo e ha ricordato la partnership con la Rai, «Radio2 sarà la radio nazionale ufficiale di tutto l’anno», e con QN «uno dei principali giornali italiani», che rafforzano la squadra comunicativa. Poi le presentazioni all’estero, «New York, Berlino, Monaco, occasioni che useremo per presentare Pesaro 2024, coinvolgendo anche le imprese del territorio».

C’è voglia di fare bella figura, «non solo a Pesaro, ma anche nei comuni della provincia» e c’è voglia di fare squadra, «ringraziamo le realtà che ci hanno dato fiducia, tra le prime la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ha creduto e premiato la nostra progettazione, ed Hera».

Saranno circa mille gli eventi, «a partire dal grande Natale, che verrà inaugurato il 26 novembre». Poi il CaterCapodanno firmato Rai Radio2, «speciale perché sarà l’avvio ufficiale del 2024». Ancora l’inaugurazione dell’anno della Capitale Italiana della Cultura, il 20 gennaio con il presidente della Repubblica Mattarella, in diretta Rai. «Sarà alla Vitrifrigo Arena, perché vogliamo che sia popolare; per questo alla cerimonia istituzionale seguirà una festa che coinvolgerà tutte le generazioni». Ancora la maxi “Sfera della vita, «un oggetto iconico e tecnologico che verrà collocato in piazza del Popolo, che ogni giorno produrrà spettacoli diversi». Infine, un’altra data importante: il 29 febbraio, compleanno di Gioachino Rossini, «l’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini». Tanti, tantissimi eventi, oltre a quelli già visti nell’estate che si è appena conclusa: «un programma culturale pazzesco, che presenteremo a fine novembre con una conferenza stampa-evento a Roma per annunciare il programma completo di Pesaro2024», ha concluso.

Gli Stati Generali del Turismo sono un appuntamento che rappresenta un’opportunità collettiva come ha evidenziato Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza: «Ci sarà una serie di momenti a partire dal CaterCapodanno, evento che darà il via ad una nuova narrazione. Quella di una città turistica con un andamento positivo: i dati estivi hanno rilevato una sostanziale tenuta rispetto al 2022; siamo dentro una stagione che sta ancora andando avanti dal punto di vista del mare e della cultura. E crediamo che questo sia dovuto al lavoro seminato negli scorsi mesi e soprattutto alla promessa rispetto alla Capitale 2024 che ha attivato la curiosità dei visitatori».

Tanti gli elementi del programma. «C’è ‘In ascolto. Sonosfera® da dentro, fuori e oltre’ (13-17 gennaio), un evento a Pesaro e a Parigi, al Centre Pompidou. Da gennaio a maggio il progetto ‘Sculture nella città: 1971-2024’ in Pescheria, e poi l’evento estivo su Federico Barocci ai Musei Civici in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e sempre ai Civici ‘Nino Caffè’ (ottobre 2024-gennaio 2025). Il 29 febbraio il Compleanno di Rossini nell’anno bisestile sarà ancora più importante con il ROF e il Conservatorio Rossini a celebrarlo al meglio. E ancora, «La grande “Sfera della vita” che abbiamo individuato come elemento iconico della Capitale: un corpo tecnologico che campeggerà in piazza del Popolo tutto l’anno per raccontare storie e temi legati al cambiamento climatico e in dialogo creativo con tanti artisti da Pesaro e dal mondo. Il Rossini Opera Festival con un’edizione mega, mai vista, per ampliare il pubblico. Pubblico che sarà anche alla base della promozione estera, anche in collaborazione con la Regione, con date già confermate del ROF su Berlino, Shangai, New York, Seul; e anche insieme al Gruppo Lindbergh, per raccontare il turismo esperienziale all’altezza di una Capitale». E poi momenti suggestivi come la grande installazione ‘Ritornano le lucciole’ (marzo) al Parco Miralfiore, «un’anteprima nazionale che viene dal nord Europa nel principio di un paesaggio da vivere in modo consapevole – aggiunge Vimini -. Dunque 365 giorni che vogliono essere il momento culminante di un percorso già iniziato, che deve avere effetti almeno decennali e deve essere in grado di tessere una rete provinciale forte – il progetto 50×50 Capitali al quadrato, con tutti i 50 comuni della provincia, è simbolo di Pesaro 2024 – perché è lì che si gioca gran parte della nostra credibilità per diventare una destinazione turistica ricercata tra le città d’arte già consolidate».

Quanto alle mostre ci sarà l’omaggio ad Arnaldo Pomodoro, Logli, Nino Caffè e la collaterale di Barocci.

Gli Stati Generali del Turismo sono stati anche l’occasione per presentare i mediapartner della Capitale Italiana della Cultura. Insieme ad Ansa, anche Rai, presente con la direttrice di Rai Radio2, Simona Sala: «Il rapporto tra Pesaro e Rai Radio2 è nato da tempo e si è consolidato, nuovamente, con l’edizione di giugno del CaterRaduno 2023. Un’edizione meravigliosa che ci ha spinto a siglare una media partnership per la Capitale italiana della cultura. Un anno speciale che inizierà con un Capodanno particolare, che stiamo organizzando insieme a Caterpillar e ai suoi conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti. Sarà una serata alternativa, la prima grande iniziativa di apertura di Pesaro 2024 che siamo felici di festeggiare insieme». E QN – Quotidiano Nazionale, con la direttrice Agnese Pini: «Sono molto contenta che QN sarà vicino alla Capitale Italiana della Cultura 2024 e accompagnerà Pesaro in questa lunga cavalcata. Una città che ha un forte legame con Il Resto del Carlino, nelle cui pagine racconteremo le varie sfumature della cultura che si respirano a Pesaro e le sue emozioni».