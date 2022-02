Pesaro, oltre 2 milioni per i cantieri in città: dal cimitero al centro storico passando per le periferie

PESARO – Dalla San Donato al Miralfiore tecnici e mezzi al lavoro. È un febbraio di ruspe in movimento, impalcature e tecnici all’opera quello in corso che, complice il tempo clemente, ha permesso l’avvio degli interventi messi in campo dal Comune nei quartieri della città. «Diamo il via a interventi di adeguamento e manutenzione ma anche a nuove opere attese da tempo – ha sottolineato Riccardo Pozzi, assessore al Fare –. Si tratta, per la gran parte, di interventi finanziati da contributi nazionali che siamo riusciti a intercettare nei mesi passati e che oggi mettiamo a terra».

Macchine e operai all’opera al cimitero centrale per il primo stralcio dei lavori – importo complessivo di 400mila euro – di messa in sicurezza delle lastre di marmo della facciata e dei parapetti e la riapertura degli ingressi principali del padiglione Fiori che dovrebbero terminare entro maggio.

In centro storico, l’amministrazione ha dato il via alle operazioni – svolte a quattro mani insieme a Marche Multiservizi – in via delle Galigarie. «Un intervento della durata di circa due mesi che ci consentirà il rifacimento della pavimentazione e, in contemporanea, la sistemazione dei sottoservizi (reti acquedottistiche, di distribuzione gas, cavi elettrici, etc) a cura di Marche Multiservizi». L’importo dei lavori del Comune, comprensivo del sottofondo, è di circa 120mila euro.

Si procede anche alla riqualificazione funzionale all’Osservatorio Valerio, dopo lo stop dovuto al Covid-19 dei mesi scorsi. In questo caso l’intervento prevede l’efficientamento energetico e la valorizzazione della struttura inserita degli Orti Giulii, l’amato giardino ottocentesco della città, dal valore di 600mila euro accoglierà la nuova veste dell’edificio entro l’estate.

Spostandosi a sud-est, l’elenco si arricchisce del trail park di Muraglia (dal valore di 50mila euro) che dovrebbe concludersi entro marzo per dare vita a un impianto sportivo 100% green e concludere «il percorso avviato tre anni fa da Luca, il giovane del Quartiere 7 che aveva lanciato la raccolta firme per sollecitare la realizzazione di una struttura per mountain bike» ricorda l’assessora con delega allo Sport Mila Della Dora. L’impianto sarà composto da due “flow trails” (sentieri fluidi): uno per i più piccoli da 80 metri lineari, uno per i grandi, lungo 140 metri «per un totale di duecento metri di piste in terra battuta realizzati senza abbattere nessuna pianta e garantendo un divertimento per tutti» aggiunge Pozzi.

L’intervento a Ginestreto

L’amministrazione ha poi rivolto la sua attenzione anche alla sicurezza della viabilità nelle “Colline e Castelli” di Pesaro: da lunedì al lavoro per ripristinare la strada San Donato di Ginestreto (in corrispondenza di strada Monteromanesco), interessata dalla frana. L’intervento, dall’importo di 80mila euro, di “Riduzione del rischio idrogeologico” è stato finanziato dal contributo del Ministero dell’Interno. Iniziato il 14 febbraio, della durata prevista di circa un mese, prevede la realizzazione di una paratia di pali e la messa in opera di una barriera di sicurezza. Verrà eseguita la riprofilatura della scarpata con una gabbionata per ricreare il profilo ante-smottamento e curata la raccolta delle acque superficiali per un deflusso controllato. Al termine, seguirà lo stralcio di lavori successivo dedicato al tratto della San Donato più vicino all’abitato di Ginestreto dell’ulteriore importo complessivo di 200.000 euro.

Stanno prendendo forma anche le opere edili, elettriche e meccaniche nella “Casa delle associazioni” del parco Miralfiore. La straordinaria manutenzione del fabbricato comunale rientra tra gli interventi del bando Sprint di riqualificazione urbana. Qui i tecnici hanno ripreso i lavori avviati a dicembre 2021 (entro marzo il termine previsto per il primo step, il secondo si concluderà prima dell’estate) dall’importo complessivo di 300.000€.

C’è poi l’atteso cantiere della lottizzazione “Vigne Rosse” a Pozzo Alto. «Dopo aver ricevuto la copertura economica, sulla base della fidejussione sulle opere di urbanizzazione fatta operare dal Comune a garanzia, siamo partiti con questo intervento da 683mila euro fortemente atteso che comprende il completamento delle opere di urbanizzazione». Nel dettaglio: il rifacimento dei marciapiedi, parti di sottoservizi, rifacimento di manti stradali, la sistemazione del verde e opere strutturali di consolidamento e barriere contro i dissesti idrogeologici. Il termine dei lavori è previsto entro luglio 2022.

Un periodo intenso per i Lavori Pubblici, perché, «Da una parte stiamo cercando di correre per far partire il maggior numeri dei cantieri già finanziati, dall’altra insieme ai tecnici degli uffici Lavori pubblici, siamo al lavoro per elaborare progetti da candidare ai bandi del PNRR. Un’occasione unica, sicuramente impegnativa, ma che ci consente anche di immaginare – pianificandola – la Pesaro che verrà» conclude Pozzi.