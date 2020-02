Pesaro, 19enne scippato del telefono. La caccia ai ladri finisce a sorpresa

PESARO – Giovane scippato del suo telefono, la caccia ai tre malviventi porta i carabinieri in una struttura al mare, ma con una sorpresa finale.

L’altra sera un giovane 19enne pesarese ha riferito ai militari di essere stato avvicinato con una scusa da tre ragazzi sulla ventina mentre era in macchina in via Bramante. I tre in un attimo gli hanno rubato il telefono per poi scappare a piedi. Il giovane ha raccontato tutto ai carabinieri, descrivendo l’abbigliamento dei tre ragazzi e le loro caratteristiche fisiche.

I carabinieri si sono subito messi sulle tracce degli scippatori e dopo circa un’ora, non molto distante, hanno trovato un giovane molto simile nell’abbigliamento a quello descritto dalla vittima.

Il ragazzo, di origini straniere, era senza documenti, così i militari lo hanno portato in caserma per identificarlo. Lui ha riferito di essere stato in compagnia di altri due giovani, ma ovviamente nessun accenno al telefono rubato. Ha semplicemente detto che i suoi compagni erano tornati in una struttura che li ospitava al mare, già protagonista di fatti di cronaca.

Qui i militari hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato in una camera cinque ragazzi tra i 19 e i 37 anni, tra cui una giovane rumena senza fissa dimora, due tunisini e un altro rumeno. In camera c’erano complessivamente 1,9 grammi di cocaina, troppo poco per mettere in piedi una denuncia per spaccio. Così tutti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.