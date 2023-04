Pesaro, 13enne investito in bici soccorso in eliambulanza: non è in pericolo di vita

PESARO – Si trova ricoverato in osservazione al nosocomio regionale di Torrette il 13enne rimasto vittima di un investimento nel pomeriggio del 6 aprile. Nonostante il trasferimento in codice rosso in eliambulanza le sue condizioni non sarebbero critiche.



L’incidente si è consumato a Soria: il giovane era in sella alla sua bici quando, all’incrocio tra le vie Donzelli e Agostini, non lontano dalla chiesa, sarebbe stato travolto da una Nissan condotta da una donna del luogo. Nell’impatto il ragazzino è finito pesantemente a terra battendo la testa. Temendo il peggio subito sono stati allertati gli uomini del 118 che, a loro volta, si sono avvalsi dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale. Illesa, anche se sotto shock, la signora al volante della vettura.



Sul luogo anche la Polizia locale per i rilievi del caso e per chiarire eventuali responsabilità: alla base dello scontro sembra ci sia stata una mancata precedenza. Un incidente analogo si era consumato qualche ora prima in via Belgioioso: in questo caso ad avere la peggio è stato un 83enne ciclista che è finito rovinosamente a terra. Anche in questo caso è intervenuta l’eliambulanza che ha trasferito in codice rosso l’anziano ad Ancona.