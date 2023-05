PESARO – Cento anni di scautismo cattolico a Pesaro. Dal 16 al 18 giugno gli Scout cattolici della città celebreranno il loro Centenario occupando festosamente Piazzale della Libertà e la Palla di Pomodoro, proponendo alla cittadinanza una mostra storica, gli allestimenti di un vero e proprio Campo Scout, giochi e attività per i giovani e le famiglie.

«Cercheremo di raccontare la nostra storia, sia portando alcune testimonianze sia in maniera collaborativa e aperta – sottolinea Federico Venturini, Incaricato 100° – Agesci Zona Pesaro – Chiederemo infatti ai tantissimi pesaresi, giovani di oggi e di ieri, che sono stati anche solo per un breve periodo nei nostri Gruppi scout di portarci un loro ricordo. Sarà infatti predisposto un grande Albo d’Oro in cui ogni ex- scout (ma il termine non ci piace: se si è stati “scout una volta, si è scout per sempre”) potrà portarci un suo ricordo: una fotografia, un racconto, una preghiera, un filmato, un vecchio distintivo, etc.

Vogliamo che il racconto di questi 100 anni sia il più corale possibile, dando voce alle esperienze di generazioni di pesaresi che hanno fatto parte dei nostri Gruppi in vari momenti della storia cittadina.

Dai nostri archivi, possiamo stimare che siano stati tra i 12.000 e i 15.000 i pesaresi transitati nei nostri Gruppi dal 1974. Ci aspettiamo che molti di loro vogliano festeggiare con noi»

Il Programma

Venerdì 16 giugno

Ore 15:00 Cerimonia dell’Alzabandiera e inaugurazione della Mostra Storica “100 Anni di Scoutismo Cattolico a Pesaro”

Ore 16:00 – 19:00 Attività scout per ragazzi e famiglie

Ore 21:00 al Parco Molaroni

Convegno “Generare Futuro. Giovani, Chiesa, Società” (v. dettagli sotto)

Sabato 17 Giugno

Mostra Storica “100 Anni di Scoutismo Cattolico a Pesaro”

Ore 16:00 – 19:00 Attività scout per ragazzi e famiglie

Ore 21:00 Fuoco di Bivacco con Francesco Scoppola, Presidente AGESCI

Domenica 18 Giugno

Mostra Storica “100 Anni di Scoutismo Cattolico a Pesaro”

Adventure Game

Ore 9:30 per bambini (8-11 anni)

Ore 10:30 per giovani (pver 16 anni)

Ore 16:00 per ragazzi (12-15 anni)

Ore 18:30 S. Messa e cerimonia dell’Ammainabandiera

Ore 21:00 Concerto finale con la Scout Band “L’Ostile Scout”

Ci sarà un momento di riflessione venerdì 16 giugno alle 21 al Parco Molaroni con la presenza del cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI; Johnny Dotti, Pedagogista dell’Università Cattolica di Milano e imprenditore; Daniela Ferrara e Fabrizio Marano, Capo Guida e Capo Scout nazionali AGESCI.