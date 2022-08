Pesaro, ecco la 1/2 Notte bianca dei bambini: spettacoli e laboratori il 3 e 4 settembre

PESARO- La magia dell’estate pesarese esplode il 3 e 4 settembre con La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, il grande evento dedicato a bambini e famiglie. Si torna a ballare, cantare e emozionarsi in Piazza del Popolo e nel centro storico, insieme ai personaggi più amati della tv e al mitico Sparvy, la mascotte dispettosa che fa impazzire di gioia grandi e piccini. La manifestazione, promossa dal Comune di Pesaro, torna ad accendere l’allegria e a celebrare la creatività dei più piccoli. Due giornate di spettacoli e divertimento, dalle 18 alla mezzanotte (ingresso gratuito), per bambini e ragazzi, che possono festeggiare con i loro amici dei cartoni animati più apprezzati. Sarà una grande festa, dedicata a tutti, con gli spettacoli di Coccole Sonore e Rainbow e con i laboratori creativi, percorsi artistici per creare, sperimentare e crescere insieme divertendosi.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa in Comune a Pesaro: «La 1/2 Notte Bianca dei Bambini torna nella formula che tutti noi aspettavamo, che le famiglie e i bambini attendevano – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alla Bellezza Daniele Vimini, in collegamento – che va a riappropriarsi di tutti gli spazi del centro storico, non solo piazza del Popolo ma anche i cortili, le vie e alcuni Palazzi del centro per vivere al meglio il protagonismo dei più piccoli in questo weekend, che promette tanto divertimento a partire dalla musica e con le collaborazioni rinnovate grazie a Coccole Sonore e Rainbow e con tanti laboratori. È una sfida che vorremmo portare verso la Capitale della Cultura 2024 in una stagione di festival molto avvincente e per marcare il mese di settembre all’insegna della cultura e del turismo culturale. Un esperimento su cui scommettere in questo weekend che precede quello della Fiera di San Nicola».

«Una manifestazione – ha sottolineato Davide Venturi del Comune di Pesaro- che offre la possibilità alle famiglie di aggregarsi in presenza in totale sicurezza, ma soprattutto regala ai bambini un momento magico, un sorriso che è fonte di grande gratificazione per tutte le persone che vi collaborano».

«Presenteremo tutta una serie di novità relative al nostro network – ha dichiarato Carlo Rossetti di Coccole Sonore – oltre ai laboratori, anche alcuni giochi nuovi autoprodotti, in commercio dal prossimo anno, sulla serie televisiva “Whiskey e i suoi Amici”, uno spettacolo tratto dai cartoni animati, e una serie di scene interrattive, canzoni legate al tema dell’ambiente e dell’aggregazione che faranno divertire tanto i bambini».

È intervenuto in conferenza stampa il direttore di Banca Pesaro, Paolo Benedetti che ha ricordato la collaborazione storica con l’evento.

COCCOLE SONORE LIVE



Tra i grandi personaggi da non perdere ci sono Greta e Whiskey il Ragnetto che balleranno e canteranno sulle note delle canzoncine di “Whiskey e i suoi Amici”, la serie Tv andata in onda su Cartoonito che racconta le avventure di un gruppo di baby animaletti che scoprono ogni giorno il mondo che li circonda grazie al contatto con la natura! Al piazzale Collenuccio, sabato 3 e domenica 4, spettacoli musicali, laboratori, “Gioca Whiskey” con giochi educativi in legno, e ancora il truccabimbi in collaborazione con Profumerie Cap. Il divertimento continua, domenica ore 21 in Piazza del Popolo, con lo show musicale tutto dedicato alle canzoncine del canale You-Tube Coccole Sonore! Greta e Whiskey il Ragnetto interpreteranno i brani per l’infanzia, tra cui “Un elefante si Dondolava”, “La Danza delle Streghe”, “Se sei felice”, con le famose “mosse”, tanto amate dai bambini (e genitori!).



“Coccole Sonore” e “Whiskey e i suoi amici” sono entrambi prodotti di DNA srl, società di produzione nata a Pesaro che da oltre 25 anni realizza musiche, cartoni animati, Serie TV e contenuti digitali per bambini e famiglie.

RAINBOW KIDS SHOW

Rainbow Kids Show, lo spettacolo dal vivo organizzato dalla Rainbow di Iginio Straffi, porterà sabato ore 21, in Piazza del Popolo, un’ondata di divertimento puro, uno show imperdibile per tutta la famiglia, per ballare, cantare e scatenarsi insieme ai personaggi più amati dei cartoni animati in onda su Rai Yoyo: Winx Club, 44 Gatti, Giada protagonista del format Miaio Dance Lesson, Pinocchio and Friends, Summer & Todd L’Allegra Fattoria, My Passport Friends.

Rainbow, fiore all’occhiello del Made in Italy, è da sempre sinonimo di intrattenimento di qualità, ed è capace di trasmettere messaggi positivi ed educativi attraverso un catalogo ricco di contenuti in grado di raggiungere un pubblico sempre più vasto. I protagonisti delle serie animate sono amatissimi da tutta la famiglia, e RAINBOW KIDS SHOW sarà un’occasione unica per vederli dal vivo sul palcoscenico tutti insieme!

Con uno spettacolo stellare, Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha faranno immergere gli spettatori nel fantastico mondo di WINX CLUB, fenomeno globale evergreen che quest’anno festeggia 18 anni. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta nel 2004.

A far ballare grandi e piccini ci saranno anche Pinocchio e la piratessa Freeda, gli esilaranti protagonisti di PINOCCHIO AND FRIENDS, l’acclamata produzione ispirata al classico senza tempo di Carlo Collodi. Il nuovo Pinocchio di Straffi ricrea il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento e educazione.

Non mancherà poi l’energia di SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA, direttamente dall’irresistibile serie prescolare per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al rispetto per l’ambiente. Ci saranno Summer e Todd, direttamente dalla Fattoria Raggio di Sole, una squadra imbattibile di amici animali che hanno già conquistato il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme.

Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i mici più simpatici della tv, accoglieranno i piccoli fan accompagnati da Giada, la protagonista del seguitissimo format Miao Dance Lesson su Rai Yoyo, e dalla RAINBOW DANCE CREW per cantare e ballare al ritmo delle canzoni della serie 44 GATTI.

Infine, Lulu Rabbit ed Ace Panda, i simpatici animaletti giramondo di MY PASSPORT FRIENDS, saliranno sul palco con una divertente sorpresa per il pubblico.

UNICEF INSIEME AI PICCOLISSIMI

Con Unicef, Comitato Pesaro e Urbino, anche i piccolissimi potranno partecipare e muovere i primi passi nel divertimento. Proprio a loro sono dedicati i laboratori creativi prima infanzia e primaria e “Baby Pit Stop” (bps), area di sosta cambio pannolino e allattamento.

BIMBIBUS CON ADRIABUS

I bambini attraverso il gioco dovranno mettere in pratica delle regole fondamentali e basilari per poter utilizzare il bus. Il laboratorio didattico, a cura di Adriabus, punta al Viaggio positivo, un’opportunità per sperimentare l’utilizzo positivo dei mezzi pubblici in maniera divertente e sicura. Attraverso il gioco si educano i bambini al rispetto dei beni pubblici (rispetto delle regole).

LABORATORI CREATIVI E SPAZI GIOCO

Non mancheranno giostre, caroselli e girandole. In Piazza del Popolo: Laboratori creativi ed educativi a cura di Sosfamily, Abio Pesaro, Centro di Aggregazione Giovanile CAG, Vita da Pacos, Avis, Carola Nesta ballon artist, e ancora spazio Pokemon, dedicato interamente al gioco e al divertimento, a cura di VideoJays. Presente, quest’anno, anche il circuito macchine e moto elettriche con il rilascio della prima patente a cura di Dna Network in collaborazione con PegPerego (per bambini dai 3 anni in su). Sabato e domenica sarà presente l’associazione ‘Nasce una mamma’ – Vallefoglia, il progetto ideato da professioniste, in primis mamme, con l’idea di creare uno spazio senza giudizio per neomamme e future mamme dove vivere insieme la maternità. A Pesaro mostreranno come indossare le fasce porta bebè, per portare il bambino in tutta sicurezza. Avis parteciperà con laboratori creativi e didattici in piazza del Popolo e nelle vie del centro della città. Domenica 4, dalle 18 alle 21, Casa Rossini ospiterà il laboratorio per bambini e famiglie “Opera buffa, seria e semiseria…”

La corte di Palazzo Mazzolari Mosca sarà dedicata interamente ad un giocoliere particolare, un clown tra l’eccentrico e il poetico, che usa piedi come mani e viceversa. Palline che girano e schizzano come impazzite saranno le protagoniste dello spettacolo comico di giocoleria con fuoco finale “Kalù Stripp Show” di e con Luca Puzio Kalù, dalle 19 alle 21.30. Alle ore 20 si prosegue con il “Laboratorio di piccolo circo” mirato all’insegnamento di nozioni base di psicomotricità e giocoleria per bambini.

Le attività continueranno a Palazzo Mosca con la presentazione di “Ruby cook e la ricerca della libertà”, alle ore 18. Un libro di Cecilia Cesaroni, dedicato ai ragazzi, che racconta la storia di una bambina, Ruby, che prova a liberarsi di un’antica maledizione grazie ai magifacts, oggetti sparsi per il mondo che raccolgono frammenti di emozioni e magia.

La Sonosfera® offre due programmi: alle ore 20 apertura straordinaria con “Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico”, un’esperienza immersiva nei paesaggi sonori delle foreste del mondo insieme ad una serie di dati scientifici sullo stato del nostro Pianeta. Il progetto “Raffaello in Sonosfera®”, alle ore 21, rappresenta un’opera di innovazione digitale che racconta l’arte del Divin Pittore attraverso il suono tridimensionale e la visione a 360° (accesso con biglietto ridotto €6,00 per adulti e ingresso gratuito sotto i 18 anni).

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini avviene grazie al sostegno della Banca di Pesaro, partner storico della manifestazione, Renco, SRA, McDonald’s.

Media partner è Radio Subasio, network nazionale di musica e intrattenimento.



APERTURA INGRESSI MEZZ’ORA PRIMA DEGLI SPETTACOLI

INFO: mezzanottebianca.it