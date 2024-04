I pesaresi Morani, Ricci e Seri candidati alle Europee: ora è ufficiale

PESARO – Ora è ufficiale: Matteo Ricci e Alessia Morani sono candidati per il Pd alle prossime elezioni europee.

L’ex deputata Dem fa sapere: «Sono grata al mio partito per l’opportunità che mi è stata offerta di candidarmi alle elezioni europee in rappresentanza di quattro meravigliose regioni come le Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Ho alle mie spalle un’esperienza politica e istituzionale importante, che parte dalle amministrazioni locali e che è arrivata al parlamento italiano e poi al governo del paese. Ho avuto l’onore di fare il consigliere e l’assessore comunale, l’assessore provinciale, la deputata della Repubblica e la sottosegretaria al ministero dello sviluppo economico.

Alessia Morani

Sono figlia orgogliosa della provincia italiana, quella abitata da persone pratiche e schiette, riservate e umili. Il mio viaggio parte da qui, da queste terre tanto belle quanto isolate. Chi viene da questi luoghi sa che è tutto più complicato, studiare e lavorare, fare impresa e realizzare il proprio sogno, senza spostarsi altrove. Guardo all’Europa come la casa degli italiani, con i piedi e il cuore ben saldi nelle mie origini, consapevole dei problemi e convinta delle opportunità».

Anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro assicura: «Adesso è ufficiale, ritorniamo subito a pedalare e, mi raccomando, alla riscossa». Ricci è candidato nella circoscrizione Centro, così come annunciato durante la Direzione Pd, svoltasi a Roma, presso la sede nazionale del partito. Il sindaco di Pesaro, in questi giorni, è impegnato nell’iniziativa “Testa alta e pedalare”, una biciclettata di gruppo che lo vede percorrere, insieme ad amici e sostenitori, l’antica via Flaminia, da Fano a Roma, in 5 giorni. L’arrivo a Roma è previsto per mercoledì 23 aprile.

Massimo Seri

Sciolte le riserve anche per il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha annunciato la candidatura con Azione (Calenda). «A giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, l’unica istituzione dell’UE direttamente eletta dai cittadini. Abbiamo bisogno di un’ Unione Europea meno burocratica e più politica, sempre più integrata nelle politiche strategiche come ambiente, energia, ricerca, difesa e meno presa dall’ossessione del rigore e dell’austerity sui conti pubblici. Per poter dare il mio contributo a queste sfide ho accettato la proposta di candidatura, portando l’esperienza maturata in questi anni da sindaco al Parlamento europeo e continuando ad offrire alla città l’attenzione e le opportunità che merita. Una grande occasione alla quale dedicherò tutto il mio impegno e la mia serietà».

Anche Mirco Carloni, deputato Lega della provincia di Pesaro, aveva già annunciato la sua candidatura alle Europee.

Mirco Carloni

«Abbiamo ora l’occasione per cambiare un’Europa troppo spesso lontana dai cittadini e dalle imprese. Un’Europa che sembra distante ma che incide sempre più sulla vita di tutti i giorni. L’Unione non può ridursi solamente ad un insensato patto di stabilità; al rigore e al sacrificio imposto alle nostre imprese e famiglie. Non vogliamo più essere penalizzati da scelte calate dall’alto con freddezza calcolatrice, ma vogliamo tornare ad essere protagonisti del futuro dell’UE e riportarla al sogno originale: nata per favorire il progresso e migliorare la vita dei propri cittadini».