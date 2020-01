Pesarese muore in Perù, si spegne il sorriso di Simone. Disposta l’autopsia

Vanella, 38 anni, si era trasferito a Lima. Arrivato in ospedale in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. Indaga la polizia. È stata la moglie, Isela Vega, sposata nell'autunno del 2018, a dare la notizia

PESARO – Una notizia che ha scosso la città. Il sorriso di Simone Vanella era conosciutissimo a Pesaro. Ma da Mancora, in Perù, rimbalza la terribile notizia della sua morte.

Simone Vanella, 38 anni, è deceduto tra il 28 e il 29 gennaio dopo che si era sentito male ed era stato soccorso già in condizioni critiche. Vanella è morto in ospedale a Mancora, località turistica del Perù. Qui si era trasferito qualche anno fa per cercare un nuovo lavoro, una nuova vita. Cresciuto a Pesaro nella zona di Montegranaro era molto conosciuto in città. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto sui social dopo aver appreso della sua morte.

È stata la moglie, Isela Vega, sposata nell’autunno del 2018, a informare della scomparsa del marito, spiegando che Simone è morto per un arresto cardiaco intorno all’una di notte, ora locale, dopo essere rimasto ricoverato in clinica per dodici ore. «Per me e la sua famiglia è una notizia dura, ancora non credo a quello che sto vivendo e per molti che lo conoscevano sarà lo stesso, ma volevo condividere quanto successo con i suoi amici. Simone era allegro, giocoso, testardo, ribelle e io conserverò per me il meglio di lui, ringraziandolo per il suo affetto che mi dimostrava in tanti modi», questo il messaggio di Isela.

Il dramma si è consumato nella provincia di Talara, nel nordovest del Perù. A quanto si è potuto apprendere secondo alcuni siti d’informazione locale Simone Vanella è stato soccorso all’interno di un appartamento dopo che era stato dato l’allarme per le sue condizioni già critiche. Quando l’uomo è stato portato in ospedale era in uno stato psicofisico alterato ed era molto agitato, nell’arco di qualche ora le sue condizioni sono andate rapidamente peggiorando fino al decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e la polizia locale ha avviato un’indagine sulle ultime ore del pesarese.