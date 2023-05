Personale del pronto soccorso, 80 euro in più in busta paga. Baiocchi (Fdi): «Giusto riconoscimento»

PESARO – Una battaglia politica e dei sindacati. Previsti 80 euro in più in busta paga per 12 mensilità al personale operante nei servizi di Pronto Soccorso e di Emergenza Urgenza, nello specifico personale infermieristico, ausiliari, oss, tecnici di radiologia.

Si tratta dell’accordo raggiunto dalla Regione con tutte le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale in base a un accordo sottoscritto in data 2 novembre 2022.

Le risorse messe a disposizione per la Regione Marche sono di 1.278.078 euro e saranno ben 1520 i dipendenti che ne potranno beneficiare.



Il consigliere regionale Fdi Nicola Baiocchi, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Marche sottolinea: «Sono davvero soddisfatto dell’accordo che la Regione Marche ha siglato con tutti i sindacati del comparto sanità. Oltre 1 milione di euro di risorse che sono state stanziate per i 1.500 operatori presenti nella Regione. Grazie al Presidente Acquaroli e all’Assessore alla Sanità per aver lavorato a questo risultato, un giusto e primo riconoscimento agli uomini e alle donne che lavorano in reparti molto complicati, sotto stress ma sempre con grande professionalità».