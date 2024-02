Pergola, al via lavori della Provincia per la nuova palestra del Torelli

PERGOLA – La Provincia ha consegnato il cantiere per i lavori nell’impianto sportivo ‘Caprini-Minucci’, che prevedono l’ampliamento della palestra del liceo scientifico Torelli nella sede succursale di Pergola. L’investimento complessivo ammonta a un milione e 200mila euro, con fondi Pnrr intercettati dall’amministrazione provinciale.

Il progetto, che porterà alla bonifica dell’amianto, prevede la demolizione e la ricostruzione del nuovo volume. I lavori non interferiranno con le attività della piscina adiacente. Sulla copertura della struttura sarà installato un impianto fotovoltaico in grado di rendere autonoma la palestra sul piano energetico. Nel pacchetto anche sistemi di illuminazione di sicurezza e ventilazione artificiale.



La conclusione dell’intervento è prevista per la fine dell’anno. «Un altro passo avanti per scuole sicure e belle nel territorio – ha commentato nell’area del cantiere il presidente della Provincia Giuseppe Paolini -. Si tratta di un cantiere significativo perché assicurerà all’istituto una palestra pienamente funzionale. Parliamo di una struttura antisismica e a classificazione ‘nzeb’, con fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, rilevante anche per le attività di aggregazione sostenute dal Comune con le associazioni sportive del territorio».



«Grazie alla Provincia per l’investimento in una palestra che fornisce un servizio prezioso – ha sottolineato la sindaca Simona Guidarelli –. Contiamo di proseguire in futuro anche con la riqualificazione della restante parte dell’impianto».



Soddisfatto il dirigente scolastico Raffaele Balzano: «Per la nostra scuola è un intervento fondamentale che risolve molte criticità. Nella fase dei lavori c’è la disponibilità del Comune a utilizzare temporaneamente gli spazi dell’istituto Binotti e di altre strutture». Presenti il dirigente provinciale Maurizio Bartoli, il responsabile unico del progetto Maurizio Pierantoni e i rappresentanti della ditta esecutrice (New Costruzioni Generali srl).