Pergola, tutto pronto per l’arrivo della Tirreno Adriatico

PERGOLA – E’ tutto pronto nella città dei Bronzi dorati per ospitare l’arrivo della Tirreno Adriatico. La Ascoli Piceno – Pergola, quinta tappa della prestigiosa corsa ciclistica internazionale, oggi venerdì 14 marzo si concluderà proprio davanti al museo che custodisce tesori unici al mondo.

L’attesa è grande per quella che sarà una straordinaria giornata di festa, sport e promozione turistica per la città e il territorio. Una tappa tutta marchigiana, 205 i chilometri, tra le più dure e spettacolari che secondo gli esperti potrà essere decisiva per la vittoria finale. Pergola sarà attraversata dai ciclisti due volte. Dopo il primo passaggio lungo corso Matteotti, affronteranno le salite di Monterolo e dei Barbanti, per tornare a sfrecciare lungo il corso cittadino, via don Minzoni e raggiungere il traguardo. Un’occasione unica per ammirare fuoriclasse del calibro di Van der Poel, Ganna, Milan, Yates, Hindley, Ayuso, per citarne alcuni. L’ingresso della corsa nel territorio comunale (Passo di Monterolo) è previsto tra le 14:27 e le 14:50; mentre il primo passaggio nel centro storico di Pergola tra le 14:30 e le 14:50. L’arrivo davanti al Museo (viale Gramsci) tra le 15:30 e le 16:01. Gli orari sono stimati in base alla media oraria della corsa che quindi potrebbero subire lievi modifiche.

Le strade interessate dal passaggio della corsa verranno interdette al traffico dalle 13.30 alle 16.30. Tutte le informazioni sulle strade interessate e quelle relative alla regolamentazione della circolazione veicolare nell’ordinanza della Polizia Locale consultabile nel sito comune.pergola.pu.it. Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico accogliente per appassionati e cittadini, con spazi pensati per godersi al meglio l’evento. In Piazza Fulvi sul maxischermo si potrà vedere l’intera tappa trasmessa in mondovisione, permettendo di non perdere neanche un istante della gara. Ma anche musica dal vivo, animazione e punti ristoro che renderanno l’attesa per l’arrivo ancora più piacevole. Il Museo dei Bronzi dorati sarà aperto con orario continuato: dalle 10 alle 18.30.

E per un momento di relax, Piazza Ginevri diventerà un salotto all’aperto dove gustare sfiziosi aperitivi preparati con cura dalle attività locali.Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado saranno chiusi come da ordinanza sindacale. Per bambini e ragazzi l’occasione di vivere appieno una bellissima giornata, anche grazie al progetto BiciScuola che da oltre 20 anni porta tra i banchi l’emozione del Giro d’Italia e delle Classiche del ciclismo. Un progetto educativo che si rivolge agli studenti delle scuole primarie. Si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani i valori del ciclismo e di avvicinarli alla cultura della bicicletta, trattando anche i temi dell’educazione al benessere, ambientale e stradale. I bambini della classe della scuola primaria che è risultata vincitrice della iniziativa di Rcs riceveranno la t-shirt di BiciScuola. Alle ore 14.30 avverrà la premiazione della classe. Presso l’area riservata BiciScuola parteciperà ad attività didattico-ludiche sul tema della sicurezza ed educazione stradale con lo staff della Polizia Stradale.

«Sono giornate di enorme lavoro – sottolinea il vicesindaco e assessore ai grandi eventi on. Antonio Baldelli – per accogliere nel migliore dei modi un evento prestigioso come la Tirreno Adriatico. Siamo orgogliosi di regalare a Pergola e al territorio una grande festa di sport. Ben 195 le nazioni collegate in mondovisione per un’audience di oltre 36 milioni di telespettatori: per la nostra città e le Marche una straordinaria promozione turistica. Aspettiamo tutti a Pergola per vivere insieme una stupenda giornata».