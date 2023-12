Pergola, 38enne prende a testate un minore in pizzeria: arrestato

PERGOLA – È stato convalidato nella mattinata l’arresto ai danni di un 38enne di origine moldava, residente a Pergola, che era finito in manette con l’accusa di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale. I fatti si sono consumati nell’ultimo weekend in una pizzeria sita nella Città dei Bronzi.



In evidente stato alterato dall’abuso alcolico, per futili motivi, si sarebbe scagliato contro un 14enne colpendolo con una testata. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Carabinieri che, giunti sul luogo, sono stati anche loro aggrediti dal 38enne tanto che uno di loro ha riportato ferite di lieve entità. Per l’aggressore il giudice ha deciso la misura cautelare di obbligo di firma tre volte a settimana.