Pergola, in strada con un grosso taglio al collo: salvato dai passanti

PERGOLA – Dramma sfiorato nella prima mattinata del 4 maggio a Pergola. Ad evitare il peggio la prontezza di riflessi e lo slancio altruista di alcuni passanti. Erano circa le 6 quando un pensionato di 77 anni che risiede in centro sarebbe sceso in strada e si sarebbe inferto un fendente con un coltello da cucina all’altezza del collo.



Nonostante l’episodio si sia consumato all’alba il destino ha voluto che in quel tratto di strada, compresa tra via Don Minzoni e corso Matteotti, stessero transitando alcune persone tra cui un netturbino, il gestore di un locale ed un imprenditore. La scena che si è presentata loro dinnanzi lasciava intuire la gravità della situazione: il pensionato era riverso a terra in una pozza di sangue.



Subito sono stati allertati gli uomini del 118 che, a loro volta, si sono avvalsi dell’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio regionale. Una vera e propria corsa contro il tempo risultata poi decisiva per salvare la vita all’uomo che, dalle indiscrezioni trapelate, sarebbe fuori pericolo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la vicenda.