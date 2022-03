PERGOLA – La città dei Bronzi piange la scomparsa di Dario Conti, ex sindaco di Pergola per ben tre mandati. Il 71enne è mancato nell’ultimo weekend all’ospedale di Urbino dove era ricoverato. Conti, che vantava il primato di Sindaco più longevo del Comune pesarese, era stato alla guida di Pergola per ben 12 anni in qualità di sindaco e assessore.



Conti, brillante avvocato, ma anche professore, era ritenuto in tutta la provincia un uomo di grande spessore culturale e umano, tanto da rappresentare la città anche con diversi colori politici. Durante le sue amministrazioni sono state scritte pagine importanti sia per la vicenda correlata ai Bronzi, sia per la crescita del Comune divenuto oggi un vero e proprio gioiello nel firmamento regionale.

Tanti i ricordi dedicati a Conti, tra cui quello dell’attuale amministrazione: «Nelle scorse ore è purtroppo venuto a mancare il Prof. Avv. Dario Conti, del quale ricordiamo con gratitudine il lungo impegno amministrativo a servizio della nostra comunità, prestato per numerosi anni come Sindaco e come Assessore. Un impegno importante e prezioso per Pergola, svolto con grande passione e serietà. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze in questo triste momento». O come quello del gruppo consiliare “Pergola nel cuore”: «Politico, avvocato, amministratore, persona onesta. Uomo dai modi seri e compassati, dotato di una sottile ironia, Dario Conti ha servito con onore la nostra Città, da Sindaco prima e poi da Assessore, quando abbiamo avuto l’onore di averlo accanto a noi in Giunta. Ha amato la nostra Pergola e difeso con passione i diritti di chi vive e lavora in questo territorio. Un abbraccio caro alla famiglia. Una preghiera per lui, al quale ci lega un sentimento di gratitudine profonda per il servizio che ha reso alla nostra Città».

E ancora la locale Pro Loco: «Il Direttivo di Pro Loco Pergola esprime alla famiglia, ai parenti e agli amici il più vivo cordoglio per la prematura scomparsa di Dario Conti (Sindaco di Pergola per 12 anni dal 1992 al 2004). Serietà, competenza, pragmatismo sono alcune delle sue preziose qualità personali messe a disposizione della nostra comunità civile nel suo impegno amministrativo».