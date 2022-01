PERGOLA – Ha perso il controllo della sua auto ed è finita in un fosso adiacente alla carreggiata. È successo nella tarda mattinata del 7 gennaio nel comune di Pergola. Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un autoveicolo 4×4 si è ribaltata rimanendo incastrata nel veicolo.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Cagli e, in collaborazione con i sanitari, hanno estratto la ferita dalle lamiere. La donna è stata poi trasportata con l’ambulanza presso il Pronto Soccorso locale. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.