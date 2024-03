Pergola, ospedale evacuato. Ast Pesaro Urbino: «Si torna alla normalità»

Dopo il guasto all'impianto elettrico e il trasferimento dei pazienti, via libera da parte dei tecnici per il ripristino del nosocomio e il rientro in struttura

PERGOLA – Ospedale evacuato per guasto elettrico, si torna in struttura. L’Ast Pesaro Urbino fa sapere che a seguito delle verifiche e delle prove tecniche effettuate nella giornata di oggi, lunedì 18 marzo, l’ospedale di Pergola può tornare alla normalità. Sono infatti in corso le azioni propedeutiche per il rientro dei degenti nei reparti del nosocomio SS Carlo e Donnino, a seguito della riparazione del guasto alla cabina di trasformazione dell’impianto elettrico.

«Stiamo procedendo con l’organizzazione dei trasporti programmati per trasferire i pazienti che la notte tra sabato e domenica sono giunti all’ospedale di Urbino – spiega il direttore sanitario Edoardo Berselli – ringrazio tutti gli operatori sanitari, i servizi tecnici e amministrativi che si sono mobilitati al fine di risolvere il guasto e mettere contemporaneamente in sicurezza i pazienti per la continuità delle cure. Un lavoro sinergico tra tutti gli attori e le istituzioni coinvolte. Da mercoledì le attività di degenza e di ricovero programmato riprenderanno regolarmente con un’organizzazione capace di recuperare anche le attività che sono state sospese a causa del guasto».