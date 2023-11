Pergola, la comunità in lutto per la tragica scomparsa di Luciano Ubaldi

PERGOLA – La comunità di Pergola è in lutto per la tragica scomparsa di Luciano Ubaldi, 71enne dei Vigili del Fuoco in pensione, molto conosciuto, che giorni fa è stato colto da un malore mentre transitava con la sua auto in Via dei Caduti.



Testimoni che hanno assistito alla scena hanno riferito di aver visto la Fiat Punto condotta dall’uomo andare prima contro tre auto in sosta per poi schiantarsi contro un muro. Sul posto era stato chiesto l’immediato intervento del 118 che aveva subito sospettato che fosse stato un malore a causare l’incidente.



Il 71enne è stato subito trasferito al nosocomio di Urbino dove è stato accertato che l’uomo era rimasto vittima di un gravissimo ictus che non gli ha lasciato scampo: a distanza di 24 ore è stato dichiarato cerebralmente morto. La famiglia, con un grande senso di umanità, ha deciso di donare gli organi dell’uomo. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì, alle ore 14,30 nella Chiesa di Santo Stefano a Piobbico.