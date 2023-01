PERGOLA – L’hanno attesa pazientemente sotto casa per dare esecuzione ad un provvedimento di carcerazione. Protagonista della vicenda una donna straniera appena rientrata in Italia dopo un periodo trascorso all’estero su cui pendeva una condanna per il reato di evasione continuata.

Il reato di evasione è un delitto previsto dall’art. 385 del codice penale e punisce l’arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari)

I Carabinieri della Stazione di Pergola, avendo appreso del suo imminente rientro e ben consapevoli della sua capacità di sottrarsi all’esecuzione della pena, hanno effettuato diversi servizi in prossimità della sua abitazione, fino a quando non l’hanno individuata e catturata. La donna, che deve scontare 8 mesi di reclusione, è stata tradotta presso il carcere di Villa Fastiggi.