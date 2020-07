Pergola, si schianta contro un’ambulanza mentre svolta verso casa

PERGOLA – Nuovo grave incidente nella Valcesano. È successo nel tardo pomeriggio del 13 luglio in località Osteria del Piano di Pergola. Erano circa le 19 quando una 65enne, che risiede poco distante dal luogo del sinistro, mentre svoltava per imboccare il passo carraio non ha notato un mezzo del 118 che stava transitando verso Pergola: l’impatto è stato inevitabile.

Il mezzo del 118 coinvolto

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura che stava uscendo dalla strada secondaria. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei soccorsi: in breve erano presenti due ambulanze. I sanitari, dopo le prime cure del caso, hanno optato l’intervento dell’ eliambulanza e per il trasferimento della 65enne presso l’ospedale regionale di Torrette.

I vigili del Fuoco intervenuti a Pergola

Le condizioni degli altri feriti coinvolti nello schianto invece non sarebbero preoccupanti. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata ed i carabinieri per i rilievi del caso.