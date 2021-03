Pergola, fiamme tra le sterpaglie: pericolo per un’abitazione

Sul posto necessari tre mezzi delle Fiamme Rosse per spegnere le fiamme. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo: non si esclude l’origine dolosa

PERGOLA – Incendio di vaste proporzioni nel pomeriggio del 24 marzo nelle campagne di Pergola, in località Barbanti. Ad andare a fuoco delle sterpaglie che ben presto hanno minacciato seriamente un’abitazione poco distante dal rogo.



Il fuoco si sarebbe infatti propagato interessando la zona circostante dove si trova anche una casa. Sul luogo si è reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio: per farlo è stato necessario l’intervento di ben tre mezzi delle Fiamme Rosse provenienti da Fano e Pesaro.



Sul posto anche i Carabinieri forestali della stazione di Pergola. Dopo innumerevoli sforzi, le autorità giunte sul posto sono riuscite ad avere la meglio sulle fiamme, mettere in sicurezza la zona e preservare l’incolumità dei residenti della zona. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo: non si esclude l’origine dolosa.