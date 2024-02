PERGOLA – Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Fano hanno attuato uno servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del degrado urbano ma anche dello spaccio e della sicurezza stradale.



In particolare i militari della Stazione di Pergola hanno rintracciato e tratto in arresto un ragazzo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione, commesso nel 2016.



In totale, nel corso dei servizi di controllo, sono stati 35 i veicoli controllati e 55 le persone identificate. Tre sono state inoltre, le infrazioni rilevato per violazione del Codice della Strada. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane