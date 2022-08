Pergola, operaio 20enne schiacciato dalle rotoballe: è fuori pericolo

PERGOLA – Non è in pericolo di vita l’operaio 20enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro nelle campagne pergolesi che avrebbe potuto avere delle conseguenze anche nefaste. Erano circa le 10.30 dell’8 agosto quando il giovane, originario della Nigeria, mentre lavorava presso l’azienda agricola La Contea, è rimasto schiacciato tra una banchina con delle rotoballe ed il mezzo meccanico usato per sistemarle.



La situazione è sembrata subito grave: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha inviato sul posto due mezzi e, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, ha chiesto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Regionale di Torrette.



Il giovane è stato sottoposto ad accertamenti e tenuto in osservazione per tutta la notte. Nella mattinata del 9 agosto le sue condizioni sono ritenute fuori pericolo. Sul luogo, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri di Pergola, i Vigili del fuoco e gli ispettori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.