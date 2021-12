Pergola, Cioccovisciola e prodotti tipici: quanto turismo, eccellenze ed entroterra si uniscono

Presentata in Confcommercio la manifestazione in programma il 4, 5 e 8 dicembre. Varotti: «Un evento di grande richiamo»

PERGOLA – Visciole e cioccolato, l’abbinamento che segna il Natale di Pergola. Presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord, la Cioccovisciola, la festa della cioccolato e del visciolato di Pergola, in programma il 4, 5 e 8 dicembre.

Con il direttore Amerigo Varotti, sono intervenuti l’assessora al Turismo del Comune di Pergola Sabrina Santelli e il maestro cioccolatiere Davide Marcantognini.

«Dopo lo stop forzato dell’anno scorso – ha esordito Varotti – torna un evento in grado di attirare tanti visitatori, sia alla festa che al museo dei Bronzi dorati. Tesori unici che saranno ancora in copertina nella nuova edizione dell’Itinerario Archeologico, che dopo averla presentata a Paestum, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, sarà illustrata martedì 7 a Fano».

La manifestazione è giunta alla 11esima edizione: «È una grande vetrina per la città e le sue eccellenze – ha proseguito Santelli, che ha portato i saluti della Sindaca Simona Guidarelli – in primis proprio il vino di visciole, ma anche per i tanti altri squisiti prodotti tipici, dal tartufo al miele, dal vino Pergola Doc all’olio e ai formaggi. Il visciolato è un prodotto che ha sempre più successo e ci fa molto piacere. Abbiamo ideato una edizione con un format molto simile a quello della Fiera Nazionale del Tartufo che ha riscosso un ottimo successo, per coniugare sicurezza e ospitalità, per il massimo rispetto delle norme di sicurezza, con grande attenzione nel limitare assembramenti. Il programma è ricco e variegato e spazia dal gusto alla cultura, fino agli appuntamenti per bambini. Un grande ringraziamento a tutti coloro che collaborano».

Nella splendida cornice del centro storico, stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, tante idee regalo, degustazioni, musica, attività per bambini. Sarà presente anche il maestro cioccolatiere Marcantognini: «L’abbinamento tra cioccolata e Visciolato è straordinario, si sposano perfettamente. Per questa edizione presentiamo una pralina dal cuore morbido, un tartufino con Visciolato».

‘Tepore in abetaia’ il tema dell’allestimento curato dalla Pro loco. Nel cuore del centro storico ben 24 abeti ‘vestiti’ con maglie e maglioni donati dalla comunità, all’insegna del ’green’ e del riciclo, ma soprattutto per un messaggio di condivisione.

La presentazione della Cioccovisciola di Pergola

Tra gli ospiti l’istituto alberghiero di Piobbico che insieme ad AIS proporranno cooking show, degustazioni e, domenica, il pranzo. Domenica 5 CorriPergola organizza una bellissima passeggiata in direzione Paradiso delle Aquile per godere delle bellezze del territorio. Partenza alle ore 9 da piazza Ginevri. Partecipazione gratuita. Info: 339.5402612. Necessario Green Pass.

Nelle tre giornate, piazza Fulvi ospiterà l’area giochi per il divertimento dei più piccoli e di tutta la famiglia, curata da Caimercati. Di fronte, lo stand Pro Loco Pergola, dove poter degustare tante specialità del territorio.

La Pro loco organizza anche il raduno camper. Giornate all’insegna del gusto e del divertimento, ma anche occasione per visitare le tante bellezze della città, ad iniziare dal museo e i tesori unici al mondo che custodisce: i Bronzi dorati.

La CioccoVisciola è una delle iniziative di ‘Il Natale che non ti aspetti’, l’evento coordinato dall’Unione delle Pro Loco di Pesaro e Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino Info: pagina Facebook Cioccovisciola di Pergola · Festa Cioccolata e Visciolato.