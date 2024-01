Pergola, cane in trappola in una tana: salvato vigili del fuoco

PERGOLA – Disavventura a lieto fine per un cane rimasto intrappolato nella tana di un animale selvatico. È successo a Pergola, nella zona di Montesecco nella mattina del 15 gennaio.



A dare l’allarme è stato un giovane nel posto che ha sentito i guati del cane ed ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. La tana si trovava in una zona impervia e per salvare l’animale è stato chiesto l’intervento di una pala meccanica. L’operazione è andato a buon fine liberando il cane.