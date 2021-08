PERGOLA – Pergola dà il via alla sfida per il Borgo dei borghi. Il comune pesarese conta di ripetere il successo di Gradara di qualche anno fa e prendersi la palma del concorso Rai promosso dalla trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich.

L’appassionante sfida tra i borghi più belli d’Italia, giunta alla sua nona edizione, andrà in onda su Rai Tre il prossimo aprile e sarà proprio il comune di Pergola, in rappresentanza dell’intera regione Marche, a contendersi con gli altri 19 borghi italiani il prestigioso alloro.



Le riprese televisive si sono svolte alcuni giorni fa: entusiasmo alle stelle per la troupe Rai impegnata nell’immortalare gli scorci e le bellezza più rappresentative del piccolo borgo pesarese. A prescindere dal risultato finale, si tratterà di una vetrina straordinaria che permetterà alla città dei Bronzi dorati di raggiungere milioni di spettatori e farsi conoscere sempre più come papabile destinazione in grado di attirare le più diverse tipologie di turisti.