Pergola, avaria all’impianto elettrico dell’ospedale: evacuati tutti i 32 pazienti

PERGOLA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di sabato 16 marzo all’ospedale di Pergola per un’avaria che ha interessato l’impianto elettrico. A causa del protrarsi del guasto tutti i pazienti presenti nella struttura sono stati trasferiti, utilizzando anche bus VVF, negli ospedali di Urbino e Fano, Sul posto il personale tecnico AST e i Carabinieri.

L’Ast Pesaro Urbino aggiunge dei dettagli. La scorsa notte è stato evacuato l’ospedale SS Donnino e Carlo di Pergola. Tutti i trentadue degenti sono stati trasferiti all’ospedale di Urbino per garantire loro sicurezza e cure. I motivi del trasferimento: un guasto tecnico non immediatamente sanabile all’impianto elettrico.

«Il trasferimento dei degenti – aggiunge il direttore sanitario Edoardo Berselli – è durato circa tre ore. Non appena preso atto del guasto si è deciso l’immediato trasferimento per garantire ai pazienti e operatori la continuità delle cure in totale sicurezza. La Direzione e il Servizio Tecnico stanno valutando la possibilità di ripristinare le attività ambulatoriali. Resta attivo il Punto di Primo Intervento per i codici minori. Eventuali ricoveri saranno allocati presso l’Ospedale di Urbino e Fano. È doveroso il ringraziamento a tutti i tecnici, gli operatori che si stanno adoperando e hanno lavorato nelle scorse ore perché il nosocomio torni al più presto alla normalità».

Per avere informazioni è attivo il centralino dell’ospedale di Urbino che in base alle richieste provvederà a suggerire i contatti adeguati.