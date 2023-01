Pergola, 5 al Superenalotto: vinti 26mila euro

La schedina è stata giocata presso la tabaccheria Il Quadrifoglio' in via Papa Giovanni XXIII. L’esercizio non è nuovo a regalare soddisfazioni e vincite ai propri clienti: un altro 5 era stato centrato a settembre

PERGOLA – Quel filo che sembrava essersi interrotto tra la dea bendata e la provincia di Pesaro si è riallacciato. Dopo il magrissimo bottino della Lotteria Italia che ha regalato scarsissime gioie al pesarese e alle Marche (soprattutto in confronto agli ultimi anni), ecco una vincita importante giungere da Pergola.



Un fortunato giocatore della Città dei Bronzi ha sfiorato il bottino milionario ‘accontentandosi’ di un 5 che gli è valso comunque quasi 26mila euro. La schedina è stata giocata presso la tabaccheria Il Quadrifoglio’ in via Papa Giovanni XXIII. L’esercizio non è nuovo a regalare soddisfazioni e vincite ai propri clienti: un altro 5 era stato centrato a settembre.