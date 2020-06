Perde le chiavi dell’auto, riempita di botte dal compagno: arrestato

RIMINI – Lei perde le chiavi dell’auto e il compagno la riempie di botte. Arrestato.

Il fatto è accaduto sabato notte nel centro di Rimini. Lei è una donna di 34 anni, peruviana, residente a Pesaro. Ha lanciato l’allarme dopo aver subito l’ira dell’uomo. Aveva varie ecchimosi al volto, un occhio tumefatto e le usciva sangue dalla bocca. La Polizia è arrivata sul posto trovando la donna in stato di shock.

È stata soccorsa dall’ambulanza e ha indicato agli agenti l’autore di tutto questo. L’uomo, un 36enne anche lui di origine peruviana residente a Rimini, era in possesso della borsa della donna contenente denaro e il telefono cellulare.



Secondo la ricostruzione dei fatti pare che il 36enne abbia picchiato la donna, dopo una serata trascorsa insieme, perchè non trovava le chiavi dell’auto. Così avrebbe colpito ripetutamente la donna con pugni al volto e, una volta buttata a terra, con violenti calci lungo tutto il corpo. Poi, accortosi che le grida di aiuto avevano richiamato alcuni passanti, le ha strappato borsa e cellulare ed è scappato.



Accompagnato in questura, il peruviano ha aggredito anche tre poliziotti dovuti ricorrere alle cure sanitarie con prognosi di 6 e 7 giorni per contusioni alle braccia e alle gambe. L’uomo è strato arrestato per i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per lesioni personali.