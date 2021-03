Pd Pesaro e Urbino: «Meloni e Acquaroli espellano da Fdi chi ha insultato Morani»

PESARO – Solidarietà e vicinanza alla deputata PD Alessia Morani dopo gli insulti ricevuti sui social. Il partito chiede che “il leone da tastiera” sia espulso da Fdi.

«La Federazione provinciale PD di Pesaro e Urbino esprime solidarietà ad Alessia Morani vittima di attacchi offensivi, sessisti e brutali sui social. Una forma di violenza vergognosa che deve essere condannata perché oltre a ledere l’immagine di una donna nel suo ruolo di rappresentante delle istituzioni spinge all’odio sociale e politico – sottolineano Rosetta Fulvi Segretaria provinciale PD di Pesaro e Urbino e la presidente Monica Scaramucci – Il “leone da tastiera” responsabile di tanta vigliaccheria è un’esponente pesarese di Fratelli d’Italia. Per questo è necessario ricordare che quando Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti orribili tutto il mondo della politica si è scagliato contro la barbarie e con esso la stessa Morani che ha preso subito posizione esprimendo condanna e piena solidarietà alla collega. E’ necessario segnalare anche la modalità irresponsabile e pericolosa con cui nelle ultime ore il “leone da tastiera” ha attivato “l’aggressione del branco” incitando i suoi followers alla persecuzione diffamatoria nei confronti della Morani. Persone che si sono rese responsabili di quello che ha tutte le caratteristiche di essere un reato oltre a rappresentare un pagina triste di violenza sulle donne nella comunità della Provincia di Pesaro e Urbino. La gravità della situazione che speriamo finisca in un’aula di tribunale e con pene severe necessita di un chiarimento nella comunità politica della nostra Regione. Il Pd di Pesaro e Urbino chiede all’onorevole Meloni, al Presidente della Regione Acquaroli, all’Assessore Baldelli e al Consigliere regionale Baiocchi di prendere posizione ed espellere un vigliacco pericoloso che ha messo nel tritacarne degli attacchi una donna per appartenenza politica. Combattere la violenza sulle donne significa anche non lasciare cadere nell’indifferenza azioni e segnali di intolleranza e cattiveria quotidiani, significa non sottovalutare e condannare e soprattutto isolare i violenti».

Il post della Morani con i commenti sulla pagina Facebook

Anche il Pd cittadino pesarese esprime «Massima solidarietà ad Alessia Morani, da parte di tutta la comunità del PD Pesaro, presa di mira dalla destra locale con parole disgustose e irripetibili. Purtroppo il responsabile di questa indecente azione non è nuovo a queste campagne d’odio nei confronti della nostra comunità. Persone che, senza argomenti, senza idee e senza una morale, passano le loro giornate a sobillare i social, infangando e insultando chi non la pensa come loro.

Andiamo avanti, con la forze delle idee, tutelandoci nelle sede opportune,

consapevoli che l’unico risultato raggiunto da questi mezzucci è mostrare il

vero volto della destra locale».