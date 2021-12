Pd Pesaro: «Giunta rigenerata, Ceccarelli e Mengucci lasciano eredità importanti»

PESARO – Cambia la Giunta del Comune di Pesaro. Matteo Ricci ha rinnovato la squadra salutando Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci. Al loro posto Camilla Murgia e Luca Pandolfi rispettivamente ai servizi educativi, a Pandolfi i servizi sociali.

Il Partito Democratico pesarese commenta l’operazione politica e l’operato delle due assessore. «L’ impegno politico è la forma più alta di altruismo, presuppone un’etica focalizzata sulla tutela della cosa pubblica e del bene comune. Occorre anche una formazione e delle competenze adeguate a ricoprire il ruolo all’interno degli organi politici e non ultima la capacità di ascolto e messa in atto di azioni risolutive. Tutte queste doti abbiamo ritrovato nelle due assessore Sara Mengucci e Giuliana Ceccarelli punti fermi di riferimento per le Commissioni Donne Elette, Pari Opportunità, Servizi sociali, Politiche educative e non solo. In questi sette anni e mezzo di legislatura, per citarne alcuni, abbiamo tracciato con loro importanti percorsi di conquista sui diritti civili e le pari opportunità, aiuti concreti alle donne che fuggono da situazioni di maltrattamenti e violenze domestiche con sostegno concreto alla disabilità, ai più fragili e alla programmazione scolastica con le problematiche in tempo di Covid. Competenze e capacità politiche frutto di una militanza attiva nel Partito Democratico, un sano spirito e volontà di azione».

Gli assessori uscenti ed entranti nella foto elaborata dal sindaco

I Democrat pesaresi salutano i nuovi assessori: «Lasciano in eredità ai nuovi assessori Camilla Murgia che entra a far parte del PD e Luca Pandolfi ai quali auguriamo buon lavoro, due assessorati quelli socio-educativi che grazie all’ottimo operato rappresentano il fiore all’occhiello di questa amministrazione a guida PD. Auguriamo a Sara e Giuliana un futuro di nuove progettualità e gratificazioni come meritano».