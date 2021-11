Un patto per il turismo per Urbino, unioni montane del Catria-Nerone, Metauro e Montefeltro

PESARO – Un patto per il turismo nel Montefeltro. «La recente firma a Urbino di un protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo turistico di Urbino e delle Unioni Montane dell’alto Metauro, del Catria-Nerone e del Montefeltro è un fatto di grande importanza che, speriamo, rappresenti finalmente l’acquisita consapevolezza di dover far squadra (lavorare insieme) per la promozione turistica del territorio, incrementare le presenze turistiche ed accrescere le opportunità occupazionali ed imprenditoriali dell’aria».

Amerigo Varotti, anche nella veste di Presidente della Associazione “Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro“ plaude all’accordo raggiunto tra i rappresentanti degli Enti locali del territorio e intende ringraziare pubblicamente l’Assessore al Turismo del Comune di Urbino, Roberto Cioppi, per il lavoro svolto per raggiungere tale obiettivo. «Questo è però il primo – indispensabile – passo, il primo mattone posto per una costruzione che richiede tanto impegno e determinazione per definire le strategie della destinazione turistica, gli obiettivi e le risorse cui fare affidamento. Nella consapevolezza che un “territorio” diventa “destinazione turistica“ quando è in grado di fornire risposte adeguate a ciò che domanda al mercato (strutture, prodotti, esperienze). E che per diventare una destinazione turistica di successo sono necessari diversi fattori e azioni tra le quali la notorietà della destinazione, quindi una forte attività di comunicazione e promozione. Come si dice: “adottare una strategia per comunicare e promuovere l’immagine della destinazione, i suoi prodotti e la sua attrattività come meta turistica” (Destination branding). Per questo, forti anche dell’esperienza ultradecennale acquisita nella promozione internazionale del territorio e nella gestione di servizi turistici da parte della Confcommercio Marche Nord (anche con il progetto “Itinerario della Bellezza“) noi siamo disponibili ad una collaborazione operativa ed a proporci come soggetto attuatore delle strategie che saranno definite. Anche con la nostra partecipazione».