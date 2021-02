Un patto per il turismo e l’economia tra Fano e le vallate del Metauro e Cesano

Il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi: «Tra le azioni una piattaforma on line per promuovere il territorio, i paesaggi, cultura ed enogastronomia»

VALLATA DEL METAURO E DEL CESANO – Il turismo e l’economia fanno rete, ecco allora il protocollo d’intesa promosso dal Comune di Fano, siglato assieme ai Comuni delle vallate del Metauro e del Cesano.



«Potrà essere l’incipit di un importante lavoro in rete di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico ed economico del nostro territorio». Così Enrico Rossi, Sindaco di Cartoceto, commenta l’adesione al percorso strategico e piano d’azione integrato di promozione e valorizzazione del territorio, caratterizzato da un ricco patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, naturalistico, enogastronomico e agroalimentare.

«Un percorso plurale – evidenzia – in grado di apportare un valore aggiunto anche alle politiche di sviluppo di quel tessuto di microimprese che sono la nervatura del nostro territorio. Un obiettivo ambizioso, per il quale servirà collaborazione e cooperazione di tutti gli stakeholders interessati».

Tra le azioni previste, la creazione di una piattaforma digitale che veicoli l’offerta turistica del territorio, la costruzione di una brand identity con un unico piano di marketing, la produzione di materiale promozionale congiunto e l’implementazione del sistema infrastrutturale e dei trasporti.

«Una sinergia – continua Rossi – che ci avviamo a replicare nell’obiettivo di pianificazione e sviluppo di progetti in grado di intercettare importanti risorse extra bilancio, tra cui quelle derivanti dal Recovery Plan e dai fondi strutturali. Un tentativo andato a vuoto con l’accordo siglato qualche anno fa da tutti i Comuni con il Comune di Pesaro e che di fatto è servito soltanto a quest’ultimo per ottenere punteggi maggiori nelle istanze avanzate».

Sulla stessa linea anche l’Assessore alla Valorizzazione del Territorio e alla Promozione Turistica, Debora Conti «Il settore turistico è un importante leva strategica per i nostri territori. È per questo che abbiamo sposato con grande entusiasmo l’idea di un protocollo d’intesa, un modo per iniziare a lavorare assieme alla costruzione di un percorso virtuoso che possa durare nel tempo, a beneficio di tutto il territorio e degli attori coinvolti. È fondamentale che questo settore – continua l’assessore – riparta il prima possibile così da affrontare le nuove sfide, per far sì che i nostri territori siano fra le destinazioni turistiche preferite da chi viaggia».