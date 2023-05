FANO – Si arricchisce di nuovi ospiti l’edizione numero undici di Passaggi Festival in programma a Fano dal 21 al 25 giugno, in centro storico e nel lungomare. A partire dalla terna dei premiati 2023 che, accanto a Franco Cardini (Premio Passaggi) e a Lucia Annunziata (Premio Andrea Barbato), si completa con il Premio Fuori Passaggi assegnato a Malika Ayane (25/6), ospite al Pincio della rassegna dedicata a musica e social con il suo libro ‘Ansia da felicità’ (Rizzoli), una raccolta di racconti che spazia tra personaggi in costante ansia da felicità, immersi in una realtà instabile e passeggera. Bellezza e talento saranno protagoniste anche con Natasha Stefanenko che presenterà il suo ‘Ritorno nella città senza nome’ (Mondadori), una storia dal profilo autobiografico ambientata nella Russia degli anni Novanta, paese inquieto che vive tra consolidate certezze e nuove libertà.

In Piazza XX Settembre irrompe la forza dissacrante della satira con Osho, al secolo Federico Palmaroli (22/6) che presenterà il suo libro “Come dice coso. Un anno di satira” (Rizzoli) e quella attrattiva e dispersiva dei libri con il discorso notturno di Marino Sinibaldi (25/6), presidente del Centro per il libro e la lettura e membro del comitato scientifico di Passaggi, sul tema 2023 ‘Chiedi alla vertigine’.

Nell’ex Chiesa di San Francesco il programma si arricchisce con la presenza di Alessandro Chetta (21/6) autore di “Non sia mai detto! Discorso sull’autocensura. Arte, politica, maternità” (Aras Edizioni), Alessandra Bocchetti (25/6) che presenta “Basta lacrime. Storia politica di una femminista 1995-2000” (Vanda Edizioni) un invito alle donne ad uscire dal vittimismo e la presentazione della rivista culturale “Sotto il vulcano. Idee/Narrazioni/Immaginari.” Numero 7 (Feltrinelli) con il direttore Marino Sinibaldi e lo scrittore Giacomo Mazzariol (24/6). Sul palco anche la presentazione del libro ‘‘La città di Vitruvio per Leonardo. Le mostre del cinquecentenario’ inserito nella collana del Centro Studi Vitruviani ed edito da Marsilio.

Nuovi autori anche per i libri mattutini di ‘Buongiorno Passaggi’ (Bon Bon – Lido) che tratteranno del piacere della noia con Anna Silvia Bombi e Daniele Malaguti (“Il diritto di annoiarsi. Darsi il tempo per pensare” Il Mulino) e del valore della dolcezza con Maddalena Borsato (“Il dolce. Una relazione estetica” Edizioni ETS).

Per le rassegne specialistiche al Chiostro delle Benedettine, in quella di filosofia la nuova entrata è Cristina Dell’Acqua (“La formula di Socrate. Conosci te stesso e diventa chi sei” – Mondadori); nell’economia il presidente Telecom Italia, Salvatore Rossi (“Breve racconto dell’Italia nel Mondo attraverso i fatti dell’economia” Il Mulino); in quella di scienza Giacomo Destro (“Ragione di stato, ragione di scienza” Codice Edizioni) e Ruggero Rollini (“C’è chimica in casa. La scienza quotidiana che ti migliora la vita.” Mondadori); in quella di arte Giulio Busi e Silvana Greco (“Amarsi. Seduzione e desiderio nel Rinascimento” Il Mulino), Antonio Forcellino (“L’ultimo Michelangelo. Dal Giudizio Universale alla Cappella Paolina” Laterza). Al Bastione Sangallo parleranno di benessere ed equilibrio psicofisico Daniel Lumera (“La mente illuminata” Mondadori), Luciano Murgia (“I cammini dei sogni. Due piedi raccontano le vie per Santiago” Edizioni dei Cammini), e Alberto Grandi (“Storia delle nostre paure alimentari” Aboca Edizioni). Tutti gli incontri sono ad accesso libero, informazioni e programma su www.passaggifestival.it