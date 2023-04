FANO – Passaggi Festival lontano dalla Città della Fortuna? Un’eventualità che purtroppo potrebbe anche diventare realtà. A paventare tale possibilità è stato il direttore di Passaggi Giovanni Belfiori. La kermesse è divenuta negli anni uno dei Festival saggistici e letterari più importanti su scala nazionale tanto da attirare ogni anno non solo ospiti di caratura internazionale ma anche un vastissimo pubblico.

Una manifestazione che, insieme al Carnevale, a Fano jazz e, al BrodettoFestiva è divenuta una vero e proprio simbolo della città. Ad una manciata di giorni dell’inizio dell’edizione che andrà in scena dal 21 al 25 giugno, le parole di Belofiori lascia trapelare l’eventualità di un doloroso divorzio con la città che l’ha vista nascere. Tra le motivazioni che potrebbero sancire la rottura ci sarebbe la volontà di alcuni di associare la rassegna ad una corrente politica allo scopo di strumentalizzarla.

Uno scenario che non può non preoccupare Confesercenti Pesaro Urbino che, attraverso il presidente Alessandro Ligurgo, ha lanciato un appello: «Il valore di una manifestazione come Passaggi non è in discussione: un valore che è prima di tutto culturale, ma anche economico e turistico e del quale Fano non può e non deve permettersi di fare a meno. Le polemiche relative a un presunto ‘colore’ della cultura, relativamente a scelte che orienterebbero il festival ora troppo a destra, ora troppo a sinistra, a seconda di chi lo guarda, sono pretestuose, inutili e non meritevoli di alcuna considerazione. Parliamo di una manifestazione d’eccellenza, importante non solo per la comunità fanese, ma per la provincia e per tutta la regione Marche. Una manifestazione che è riuscita in pochi anni ad affermarsi a livello nazionale, dando lustro e risalto alla città e al territorio. Passaggi Festival andrebbe difeso da tutti a cominciare dalle istituzioni che ne beneficiano a più livelli, non ultimo in termini economici e turistici. Al direttore Belfiori e al suo staff va tutto il sostegno di Confesercenti e l’augurio di proseguire nella scia di successi già avviata e ben consolidata».

Amerigo Varotti, direttore Confcommercio

Dello stesso tenore l’intervento di Amerigo Varotti – Direttore Generale Confcommercio Marche Nord: «Leggo sulla stampa l’intervento del Direttore del Passaggi Festival, Giovanni Belfiori, che si dice disponibile a valutare l’opzione di spostare in altro comune il prestigioso festival letterario. Dipendesse da noi faremmo di tutto per mantenere a Fano questa importante manifestazione, rilevante dal punto di vista culturale e turistico. Ricordo che Confcommercio ha sempre creduto in questo festival che ha sponsorizzato nelle prime edizioni quando erano pochi a credere nella validità della proposta culturale. Ricordo gli incontri in Confcommercio con Giovanni e Carnaroli per trovare le soluzioni economiche per far decollare a Fano il Festival.Ed ora la Città, la Provincia, non può permettersi di perdere il “problema” Passaggi Festival.Per cui, Giovanni, “non ti curar di loro ma guarda e…va avanti”».