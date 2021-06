FANO – L’edizione 2021 di Passaggi Festival si prepara a chiudere in grande stile. Per la giornata odierna del 25 giugno come sempre saranno tanti e prestigiosi i nomi che si alterneranno sui vari palchi dislocati in tutta la città: tra questi spiccano Piero Pelù, Nando Dalla Chiesa, Camihawke, Rula Jebreal, Mariangela Gualtieri e Marco Politi.

Tra gli incontri più attesi quello notturno di Nando Dalla Chiesa che sarà l’evento speciale conclusivo della manifestazione (venerdì 25 giugno, ore 23,15 – piazza XX settembre). Tanti gli appuntamenti da non perdere nell’arco di tutta la giornata

All’interno dell’ex chiesa di San Francesco continua infatti la rassegna “Passaggi di Benessere”: ospite Stefano Bartolini con “Ecologia della felicità” (Aboca Edizioni) che sarà intervistato da Lorenzo Pavolini, scrittore e conduttore di Rai Radio 3 (ore 18.00).



Proseguono alla Mediateca Montanari gli appuntamenti per i piccoli lettori: la rassegna “Piccoli asSaggi – La saggistica per diventare grandi” ospita Valentina Cavallaro con il suo libro “Voglio votare anch’io!” (Il battello a vapore) sul percorso che ha portato le donne al voto in Italia. L’autrice converserà con la direttrice del Sistema Bibliotecario Fano Valeria Patregnani (ore 18.30).



L’appuntamento con ‘Calici di scienza’, conversazioni scientifiche con aperitivo, sarà sul tema “D’infinito e Provvisorio: Scienza e Arte” e vedrà la partecipazione del magnifico rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari, e del docente Alessandro Delpriori (ore 18.30 – Sala da tè L’Uccellin Bel Verde).



La rassegna “Libri alla San Francesco” presenta il libro “Un giorno lo dirò al mondo” (Mondadori) scritto da Alessandro Milan che converserà con la scrittrice e giornalista dell’Huffpost Italia, Chiara Giacobelli (ore 19.00 Chiesa di San Francesco).

Sarà Piero Pelù il primo ospite della giornata di chiusura di “Fuori Passaggi – Music&Social” con il suo libro “Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita” (Giunti). Ad intervistarlo sul palco ci sarà Luca Valentini, Dj e critico musicale (ore 19.30 – Pincio). A seguire chiuderà la rassegna Camilla Boniardi, in arte Camihawke, che presenterà “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). L’autrice dialogherà con Ivana Stjepanovic, radio speaker (ore 21.00 – Pincio).

Per l’evento ‘La Lettura’ del Corriere della Sera, ospite della rassegna di poesia “Passaggi DiVersi” sarà Mariangela Gualtieri autrice di “Quando non morivo” (Einaudi). L’autrice converserà con il critico letterario di ‘La Lettura – Corriere della Sera’ Roberto Galaverni, ‘ (ore 21.00 – Chiesa di San Francesco).



Nell’ultima giornata del festival è previsto anche un momento di presentazione dei docenti e degli allievi di Scuola Passaggi: all’evento parteciperanno il direttore della scuola Lorenzo Pavolini e gli allievi della scuola (ore 20,45 – piazza XX settembre).



Momento significativo della rassegna “Libri in piazza” sarà anche l’incontro con Marco Politi sul libro “Francesco. La peste, la rinascita” (Laterza). A conversare con l’autore sarà una tra le più note registe italiane Liliana Cavani, sul palco insieme con la giornalista Alessandra Longo (ore 21.00 – Piazza XX Settembre).



A seguire Etienn Lucarelli, assessore al Turismo e agli Eventi del Comune di Fano e il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori saliranno sul palco per gli interventi conclusivi di questa nona edizione e le anticipazioni del 2022 (ore 22.00 – Piazza XX Settembre).



Il programma è online su www.passaggifestival.it e l’ingresso agli eventi è gratuito. I posti non occupati all’inizio di ogni evento saranno immediatamente riassegnati al pubblico che si presenterà agli ingressi.