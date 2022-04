Pesaro, a Pasqua torna il basket: in arrivo 2000 atleti. Alberghi pieni e occasione economica

PESARO – Lo sport per il turismo e l’indotto. Centottanta squadre partecipanti, 295 partite svolte in 21 campi da gioco, 2.000 atleti, 150 tra allenatori e dirigenti e oltre 1.000 familiari. Torna il Torneo di Pasqua di Pesaro dal 15 al 18 aprile con il 21° torneo “Ciao Rudy” (organizzato da Sportsman Grandi Eventi) e il 18° torneo femminile Olimpia (organizzato da Olimpia Basket Pesaro).

«Siamo pronti a vivere quattro giorni bellissimi – dice Mila Della Dora, assessora con delega allo Sport e impazienti di vedere tanti giovani in giro per la città, sarà quel segno di normalità che ci mancava. Abbiamo dovuto aspettare 2 anni per riavere a Pesaro questo torneo classico, attesissimo, che coinvolge migliaia di giocatori. Atleti che, insieme alle famiglie, dormiranno nelle nostre strutture e visiteranno le bellezze del territorio. A dimostrazione che lo sport fa bene a chi lo pratica e all’economia turistica della nostra “Città dello Sport” e del Basket».

Il Torneo di Pasqua – promosso in collaborazione con APA Hotels, Federazione Italiana Pallacanestro, con il Patrocinio del Comune e della Provincia – si terrà a chiusura di una settimana segnata da tre giornate simboliche. «Le gare si svolgeranno dopo due importanti vittorie della Carpegna Prosciutto Pesaro e durante il match con la Virtus (in programma alla VitriFrigo Arena a Pasqua, ndr) nel segno di una vera Festa del Basket a 360 realizzata grazie alla sinergia di Amministratore, organizzatori e realtà ricettive» aggiunge Della Dora.

Obiettivo della manifestazione, «promuovere lo sport e l’aggregazione, nel rispetto delle regole e della lealtà sportiva» come spiega Pino Manieri, responsabile Sportsman Grandi Eventi: «Nel 2020, a causa della pandemia, siamo stati costretti ad annullare un torneo da record a cui avevano già dato adesione 180 squadre. Ora siamo pronti a riproporlo, forti di una grande partecipazione dovuta all’accoglienza, alla bellezza del luogo, all’organizzazione e ai tanti e belli impianti di cui Pesaro è dotata».

«Una macchina organizzativa al lavoro da mesi – precisa Giulio Gigliotti, Olimpia basket – che ha previsto anche una segreteria e infermeria Covid presso l’hotel Caravalle, 4 navette che trasferiranno i giocatori dagli hotel ai playground, grazie ad Ami, e coinvolto Aspes e Provincia di Pesaro e Urbino nel strutturare l’edizione 2022 dell’evento».

Manifestazione che condurrà gli atleti, sabato sera alla Vitrifrigo Arena per assistere alla partita della Vuelle e i parenti degli stessi, alla scoperta della città, «Con visite guidate che gli condurranno anche nelle attività economiche con cui Apa ha stretto convenzioni» precisa Paolo Costantini, presidente APA Hotels, che ha rivolto i complimenti «all’Amministrazione per la tenacia e per la presenza e agli organizzatori per aver ideato un evento studiato alla perfezione che aiuterà gli alberghi a riaccendersi e riprogrammarsi verso “l’anno del turismo” di Pesaro».

A supervisionare le sfide sarà Laura Fabbri, commissaria del Torneo: «È una grande soddisfazione tornare sui campi dopo i momenti difficili dovuti alla pandemia. Il mio compito sarà quello di monitorare i campi e assicurarmi che tutto si svolga secondo il regolamento tecnico».

Otto le categorie impegnate nelle competizioni – aquilotti, esordienti, under 13, under 14, under 15, under 16, under 17, under 19 – che si terranno dalle 9 alle 21 del 15 di oggi, dalle 9 alle 18 di sabato (per assistere alla partita della Carpegna Prosciutto Pesaro); dalle 9 alle 21 di domenica con un break, fino alle 16, per il pranzo pasquale: dalle 9 alle 13:15 di lunedì. Le premiazioni si terranno lunedì 18 aprile, alle 15.

Per assistere al Torneo occorre essere in possesso di green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.

È possibile tenersi aggiornati con i risultati delle partite consultando i siti: www.sportsmangrandieventi.it e www.olimpiabasketpesaro.com.