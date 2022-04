MONDOLFO – Anche se ancora manca qualche giorno a Pasqua, si può tranquillamente dire che, per una mondolfese, la sorpresa dentro l’uovo è già arrivata. Grattando un apposito tagliandino, la fortunata ha vinto ben 200mila euro. È successo al bar tabaccheria edicola Caselli che si trova in via Valcesano a Centocroci di Mondolfo.



La vincita non fa che allungare la striscia positiva che ha contraddistinto la Provincia di Pesaro-Urbino nell’ultimo periodo. Negli scorsi mesi la Dea bendata aveva già bussato a Terre Roveresche dove un fortunato giocatore si era portato a casa 20mila euro al 10elotto.



Un rapporto idilliaco, quello tra la Dea bendata e la provincia di Pesaro-Urbino che, esclusa la pausa dell’ultima estrazione della Lotteria Italia, nel 2021 aveva riversato sul territorio svariati ricchissimi premi.



L’ultima vincita consistente risale allo scorso 11 gennaio quando un fortunato giocatore di Pesaro si era aggiudicato una vincita pari a 33.750 euro grazie a tre ambi ed un terno al Superenalotto.