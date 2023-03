Parco San Bartolo, ecco le nomine. Il neo presidente Leva: «Salvaguardia di una perla rara»

PESARO – Ufficializzate le nuove nomine del Parco San Bartolo. Il neo presidente è Silvano Leva e il vice Matteo Sanchioni. Esce Stefano Mariani.

«In questi anni ha saputo svolgere un compito egregio – ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Il Parco San Bartolo è un luogo straordinario, dalla bellezza inestimabile e dall’immenso valore paesaggistico. Uno spazio per noi importantissimo, che vogliamo tutelare, valorizzare e far vivere sempre di più nel rispetto dell’ambiente. Lo abbiamo eletto tra i simboli della Capitale italiana della Cultura 2024, perché esprime l’essenza della nostra “Natura della Cultura” raccontata nel dossier di candidatura, e sarà tra le realtà protagoniste di questa entusiasmante avventura che stiamo vivendo e vivremo insieme a tutto il territorio».

Anche il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi ringrazia «Stefano Mariani e tutta la squadra per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. In bocca al lupo a Silvano Leva, con l’auspicio che possa rappresentare gli interessi del nostro bellissimo territorio, per uno sviluppo sostenibile del Parco San Bartolo. Ringrazio il neo presidente per aver nominato Matteo Sanchioni, del Comune di Gabicce Mare, come suo vice. Buon lavoro a tutti, con la speranza che a prevalere sia sempre il bene e la tutela dell’ambiente e di questo territorio unico».

Soddisfatto Leva: «La mia designazione è un passaggio di testimone tra Mariani e me. Gli obiettivi ed i progetti che l’Ente Parco ha proficuamente avviato, rappresenteranno l’agenda per il mio mandato, anzi, voglio ringraziare il Cd uscente per aver seminato un percorso denso di progetti ed opportunità».

Dopo l’indicazione del Consiglio Direttivo a favore di Leva, lo stesso presidente in pectore ha indicato quale vicepresidente il rappresentante del Comune di Gabicce Mare, Matteo Sanchioni.

«Sono legato a questo territorio ed alla sua Comunità da tempo – conclude Leva – legami storici e culturali che mi consentiranno di svolgere il mio incarico in piena armonia con gli abitanti e con tutti coloro che da anni si battono per salvaguardare una perla rara come il Parco del San Bartolo».