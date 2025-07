Parco San Bartolo, Lugli: «Grave degrado, serve manutenzione: la Regione latita»

PESARO – Parco San Bartolo, dubbi sulla manutenzione e gestione.

Interrogazione presentata in Consiglio comunale a firma dei consiglieri Lugli, Manenti, Rocchi, Bernardi, Mariani e Gambini sulla “Situazione di degrado del Parco naturale del San Bartolo” a cui ha risposto l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti.

Il consigliere Lugli evidenzia alcune criticità: «La risposta ricevuta del Parco non soddisfa». Per il consigliere, «lo scopo dell’interrogazione era di sollevare una criticità che appare evidente, soprattutto all’indomani delle promesse della Regione Marche che aveva parlato di un cambio di governance che avrebbe apportato nuove opportunità e progetti. Il Parco non merita una gestione prettamente amministrativa ma cura e tutela. Il Parco è di tutti coloro che lo vivono con rispetto, che è proprio quanto è mancato. Non abbiamo visto la manutenzione promessa ma un grave degrado; così come non abbiamo visto i progetti promessi, né il personale né la promozione turistica di cui parlava la Regione Marche».

«Tre premesse. La prima, come servizio Ambiente non abbiamo la delega al Parco San Bartolo, i dati sono stati mandati dall’Ente Parco, la risposta che è stata data è prettamente tecnica. La seconda, abbiamo un Governo regionale che dal 2020 si è preoccupato di intervenire sulla governance regionale, portando da 2 a 3 i membri del cda all’interno del Parco San Bartolo: a questo aumento di risorse umane non c’è stata una rivisitazione di risorse finanziarie, ma da quanto emerge dalle istruttorie che abbiamo avuto è una programmazione annuale e a consuntivo (Ente Parco deve svolgere le attività previste da programma per poi ricevere soldi a fine anno). Su questo ci vorrebbe una delibera di Giunta regionale per regolamentare la situazione, visto che lo scorso anno c’è stato un preannuncio di 1 milione di euro per progettualità che a noi non risultano nella relazione fatta dal direttore».

Sulle domande fatte, queste le risposte: «Sulle manutenzioni, sono state fatte con un budget di circa 35mila euro. Sulla questione degli abbandoni abbiamo dato totale disponibilità al Parco, facendo sopralluoghi e trovando una soluzione con MMS. Sulla collaborazione con le guardie ecologiche volontarie ci tengo a sottolineare che c’è sempre stata. La cosa che mi ha più colpito è quella dei due bandi Interreg-ITALIA CROAZIA – “Be Prepared” e Bando Regionale “Infrastrutture Verdi”. L’attività promozionale è sempre fatta, andrebbe rivisto il sistema di autofinanziamento».