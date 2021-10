Pesaro, ecco il parco per le mountain bike a Muraglia: nasce da una raccolta firme di un ragazzo

PESARO – Approvato il progetto esecutivo del “trail park” di Muraglia, un impianto sportivo 100% green. «Forti dell’esperienza della pista da pump track realizzata in via dell’Acquedotto ci siamo messi al lavoro per realizzare un nuovo impianto dedicato alle biciclette» precisa l’assessore all’Operatività Enzo Belloni.

Planimetria del Trail Muraglia

Nasce così il progetto definitivo approvato stamattina dall’amministrazione comunale, dal costo complessivo di 50mila euro, come risposta alle richieste del Quartiere 7. Tre anni fa circa infatti Luca, giovane abitante di Muraglia, aveva lanciato una raccolta firme per coinvolgere amici, conoscenti e appassionati di MTB, e sollecitare la realizzazione di una struttura per le mountain bike.

«La nuova pista – aggiunge Belloni – sarà realizzata nell’area compresa tra via Petrarca, via Ariosto e piazza Alfieri a completamento degli interventi di riqualificazione dell’area spazi e al potenziamento delle pratiche sportive e aggregative. È un altro strumento al servizio di Pesaro, sempre più #CittàdellaBicicletta».

Il “trail park” sarà composto da due “flow trails” (sentieri fluidi) in terra battuta: uno per i più piccoli da 80 metri lineari, uno per i grandi, lungo 140 metri. Duecento metri di piste per un impianto «unico nel centro Italia, sostenibile e green al 100%. La cifra destinata comprende anche le operazioni di sistemazione della recinzione e della riqualificazione della pista da skate esistente» sottolinea l’assessore.

Prevista anche la zona di partenza e arrivo e i relativi percorsi pedonali di accesso che saranno realizzati durante gli interventi previsti dai prossimi giorni.