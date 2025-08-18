Parcheggio all’ex Maracanà, Pesaro30 e La Lupus in Fabula non ci stanno. Sit-in di protesta

PESARO – Parcheggio nella zona dell’ex Maracanà, La Lupus in Fabula e Pesaro 30 non ci stanno. Ecco il sit in di protesta.

Appuntamento mercoledì 20 agosto alle ore 19:00 in viale Trieste. «L’iniziativa nasce in opposizione alla decisione dell’Amministrazione comunale di trasformare l’area in un parcheggio per scooter» spiegano le associazioni.

I promotori definiscono la scelta «un grave errore, poiché comporta la perdita di uno spazio pubblico destinato alla socialità e allo sport in un quartiere che avrebbe bisogno di luoghi comunitari. La trasformazione, spiegano, contribuisce ad aumentare traffico e inquinamento in una zona già segnata da interventi analoghi, come il parcheggio sorto sul lato opposto di viale Trieste, inizialmente indicato come provvisorio».

Secondo le associazioni, «la realizzazione del parcheggio va in direzione contraria agli obiettivi di mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni, ignorando al contempo la disponibilità di parcheggi già esistenti, come quello di Santa Marta, raggiungibile in pochi minuti a piedi.

Il messaggio lanciato è chiaro: Pesaro ha bisogno di spazi dedicati alle persone e alla qualità della vita, non di nuovi stalli per veicoli. Con il sit-in del 20 agosto, associazioni e cittadini intendono riaffermare l’urgenza di politiche urbane orientate alla sostenibilità e alla vivibilità».