FANO – Non solo proclami ma anche azioni tangibili a sostegno del tessuto economico cittadino. In questa ottica rientra la decisone dell’amministrazione di Fano che ha stabilito, in concomitanza con il periodo natalizio, di bloccare il pagamento della sosta nei parcheggi blu presenti nel centro storico e nei suoi pressi nel periodo che va dall’8 al 26 dicembre 2020.



Una decisione che vuole incentivare gli acquisti nelle realtà commerciali fanesi già messe a dura prova dagli effetti finanziari generati dall’epidemia del Covid-19. Saranno quindi ben 529 gli stalli blu su cui si potrà sostare gratuitamente durante il periodo natalizio.

«Abbiamo voluto tendere la mano agli esercenti – afferma il sindaco Massimo Seri accompagnato dagli assessori Fabiola Tonelli e Barbara Brunori – e ai titolari di attività economiche del centro storico già pressati da una crisi strutturale e ancora di più sfibrati da una preoccupante riduzione degli incassi a causa degli effetti del Covid -19. In questo modo, vogliamo sensibilizzare e incentivare gli acquisti nei nostri negozi in un periodo estremante importante a livello commerciale come il Natale».



Non è tutto, le strategie dell’amministrazione non si fermano qui: la giunta ha deciso di agire anche sulla TOSAP: «Abbiamo previsto un sostegno economico – continua il sindaco Massimo Seri – che consiste nel ristoro del pagamento della T.O.S.A.P versata per i mesi di marzo e aprile nei confronti delle attività commerciali che sono rimaste inattive nel medesimo periodo. Una misura tangibile per chi ha sofferto maggiormente il peso delle conseguenze economiche del Covid-19. Stiamo valutando anche aiuti a categorie economiche specifiche che hanno subito cali significativi di fatturato come, ad esempio, le agenzie viaggi. Per questo prevediamo un’azione più globale e incisiva in campo economico».

Seri conclude poi con un appello rivolto alla cittadinanza: «Lanciamo un appello anche ai nostri cittadini affinché acquistino nei negozi della nostra città per tutelare il commercio territoriale fatto di tanti imprenditori ed esercenti fanesi. Si tratta di una iniziativa che siamo convinti possa portare un beneficio tangibile visto che come amministrazione andremo incontro ad una flessione degli incassi derivante dal mancato pagamento dell’occupazione degli stalli presenti in questa area».