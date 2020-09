PESARO –URBINO – È terminato lo spoglio delle elezioni amministrative nei comuni di Isola del Piano e Sant’Angelo in Vado, le uniche amministrazioni che nel pesarese erano chiamate a rinnovare il proprio consiglio comunale.

A Isola del Piano trionfa il Sindaco uscente Giuseppe Paolini sostenuto dalla lista “Isola nel mondo”. Per lui 215 voti (55,41%); si ferma a 173 preferenze (44, 59%) l’altro candidato Giacomo Toccaceli della lista “Adesso Noi”. Grande affluenza alle urne nel comune dell’entroterra che hanno fatto registrare per le comunali un’affluenza pari al 78,51% degli aventi diritto.

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia

Soddisfazione anche per Stefano Parri che è da poche ore il nuovo primo cittadino di Sant’Angelo in Vado. Per lui 1170 preferenze (47,91%). Sconfitti Emanuele Galli con 686 voti (28,09%) e Romina Rossi con 586 (24,00%). I votanti sono stati il 68,91%.

Questo il commento di Parri raggiunto da CentroPagina: «È una vittoria di un gruppo che si è speso fino alla fine e che ci ha sempre creduto. Io ho fatto semplicemente da portavoce, il megafono di questo collettivo che ha delle capacità che sono riconosciute da tutti. Si tratta del giusto coronamento di un percorso fatto insieme. Adesso ci aspettano cinque anni di lavoro intenso: ce la metteremo tutto e l’impegno non mancherà».

In merito al risultato delle regionali: «Si sono pagati gli errori fatti: il centrosinistra che si presentato ha fatto difficoltà a far passare le proprie idee per quello che riguarda sanità e servizi: più fattori hanno penalizzato il risultato; a prescindere dal candidato scelto a mio avviso il risultato era segnato. Il mio rammarico che l’entroterra al momento non è rappresentato: saremo un po’ più soli nelle battaglie che andremo ad affrontare».