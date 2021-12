GABICCE – Natale con la mascherina. Non è il titolo di un nuovo cinepanettone, bensì l’effetto di un’ordinanza emessa da Domenico Pascuzzi, Sindaco di Gabicce, in vista degli eventi natalizi che animeranno il Comune.



«Nel Comune di Gabicce oggi risultano 34 persone positive. Un numero alto, come succede in altri Comuni delle Marche e dell’Emilia Romagna. Purtroppo il contagio si diffonde rapidamente all’interno delle scuole quindi tra i giovani ed i giovanissimi e, di conseguenza, all’interno delle famiglie. Da sabato 4 dicembre e fino al 6 gennaio entrerà in vigore l’ordinanza che prescrive l’utilizzo della mascherina all’aperto nei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi delle festività. Vi informo altresì che da lunedì entrerà in vigore il nuovo Super Green Pass e verranno intensificati i controlli in tutti gli esercizi commerciali dove è obbligatorio l’utilizzo. Non ci sarà tolleranza alcuna per chi trasgredisce a tali obblighi: da 400 a 1000 euro di multa per chi accede a feste, spettacoli, ristoranti e bar senza il Super Green Pass».



Il giro di vite arriva in concomitanza con l’inizio del programma natalizio che prende il nome di “Gabicce Maremonte. Auguri di cuore”. Musica, canti, laboratori, mercatini, intrattenimento ed appunto il ‘cuore’: è questo il protagonista indiscusso delle festività gabiccesi nel 2021, correlato al progetto grafico di Laura D’Amico ispirato al city brand Gabicce Maremonte. Non a caso un cuore gigante e luminoso è stato allestito sulla terrazza di Piazza Valbruna mentre la stessa immagine è stata stampata su 1000 cartoline a forma di cuore.