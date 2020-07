Pallavolo: marchigiane di serie A al lavoro e presto avversarie

Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata già in pista per scattare bene il 20 settembre in campionato, avversarie nel girone est e poi forse nella Poule. Si giocherà a porte chiuse

Le squadre di serie A di pallavolo femminile sono al lavoro in vista dell’inizio del campionato fissato per il 20 settembre.

Il torneo di serie A2 non sembra dover adottare alcune di quelle ipotesi considerate di buon senso che avrebbero contenuto i costi delle trasferte.

Entro una settimana dovrebbe essere ufficializzata la compilazione dei due gironi da 10 squadre nel quale le marchigiane Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata saranno avversarie nel raggruppamento est.

Niente trasferte siciliane, quindi, ma la dorsale adriatica che va da Talmasson a Cutrofiano con “sconfinamento” a Soverato.

C’è curiosità per capire come la Lega Volley sistemerà il campionato di serie A1. Senza la Lardini, la Delta Trentino è destinata ad approdare nella categoria regina lasciando un posto libero in A2 (girone Ovest) che dovrà essere coperto.

La formula del campionato cadetto poi sarà la medesima già vista l’anno scorso e affrontata da Macerata. Al termine delle prime 18 partite, a porte chiuse salvo diversa indicazione, le migliori 5 entreranno nella Poule Promozione che regalerà due posti al sole, quello diretto per la vincitrice e uno per la vincente dei playoff. Nel girone playout invece lotta serrata per evitare di essere una delle 5 squadre a scendere in B.

Le ambizioni delle marchigiane sono differenti. Vallefoglia, ancora priva della centrale statunitense Kramer, punta ad un ruolo di vertice. La Cbf Balducci Macerata potrebbe essere la sorpresa del suo girone.